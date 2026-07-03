Jugador x jugador: puntajes de los futbolistas de la Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

EMILIANO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): espectador de lujo durante toda la primera mitad.

NAHUEL MOLINA

Primer tiempo (5): Algo impreciso en el comienzo. Mejoró en el tramo final. Opción interesante por derecha ante un rival que dejaba pocos espacios. Errores de posicionamiento, perdió la espalda en más de una oportunidad.

Nahuel Molina. (Foto: Getty).

CRISTIAN ROMERO

Primer tiempo (6): poco trabajo para el Cuti, pero respondió bien siempre que tuvo que intervenir.

Cuti Romero. (Foto: Getty).

LISANDRO MARTÍNEZ

Primer tiempo (7): al igual que su compañero de zaga, Lisandro no tuvo mucho trabajo, pero estuvo acertado en sus intervenciones. Extraordinaria asistencia a Messi.

FACUNDO MEDINA

Primer tiempo (6): Firme en la marca. Hizo todo el carril izquierdo. Siempre estuvo en el lugar indicado, recuperó y jugó sencillo. Le faltó picante en los metros finales.

RODRIGO DE PAUL

Primer tiempo (5): Innecesaria infracción en el inicio del partido. Algo apagado, poco contacto con la pelota.

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De Paul. (Foto: Getty).

ALEXIS MAC ALLISTER

Primer tiempo (5): muy centralizado en la mitad de la cancha. Lo taparon y no tuvo tanto contacto con la pelota.

ENZO FERNÁNDEZ

Primer tiempo (7): fue opción constante por izquierda. Condujo, buscó a sus compañeros con aciertos y errores. Fue el mediocampista con mayor compromiso y tenencia. Gran remate sobre el final del primer tiempo que atajó Vozinha.

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LIONEL MESSI

Primer tiempo (8): inició recostado por derecha como hace habitualmente. No tuvo mucho contacto con la pelota en el comienzo del partido, pero cuando intervino lo hizo correctamente. Tuvo el primero a los 15 con un remate cruzado, pero se fue cerca del palo. Rompió el cero a los 28 minutos del primer tiempo con una gran definición.

Lionel Messi. (Foto: Getty).

THIAGO ALMADA

Primer tiempo (5): Movedizo por izquierda, buscó espacios en un mediocampo bastante cerrado.

LAUTARO MARTÍNEZ

Primer tiempo (5): intenso en la presión, pero poco eficaz. Pasó de largo en dos amagues de Vozinha.