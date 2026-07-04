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Pudo ser expulsado: la agresión de Kylian Mbappé a un jugador de Paraguay que no revisó el VAR en la victoria de Francia

El delantero francés fue a buscar a Juan José Cáceres en plena pausa de hidratación. No se vio en la transmisión.

El VAR le perdonó la vida a Mbappé: ¿era roja?
© Getty ImagesEl VAR le perdonó la vida a Mbappé: ¿era roja?

Kylian Mbappé no solo fue protagonista por su gol en la victoria de Francia, sino también por sus cruces con los futbolistas de Paraguay. El 10 estuvo involucrado en varios altercados con futbolistas albirrojos y uno de ellos pudo valerle la expulsión, si el VAR así lo deseaba.

En la segunda pausa de hidratación, la transmisión oficial capturó a varios futbolistas paraguayos enojados con el capitán del combinado europeo, que fue rápidamente separado y escoltado rumbo al banco de suplentes. En las redes sociales, se conoció el video con el accionar del europeo que desató la bronca.

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Cuando todos los futbolistas se retiraban parcialmente del campo de juego, Mbappé fue al trote y embistió a Juan José Cáceres, que se encontraba de espaldas y cayó directamente al suelo. Esto provocó un tumulto que involucró a jugadores de los dos equipos.

Pese a que el juego estuvo demorado tres minutos por la pausa de hidratación, el chileno Juan Lara no convocó al uzbeko Ilgiz Tantashev para que revisara la situación, que terminó pasando de largo. De esta manera, el goleador de la Copa del Mundo pudo permanecer en el campo de juego.

Mbappé, que ni siquiera recibió una amarilla en el partido, finalizó el compromiso sin saludar a los jugadores de Paraguay. De hecho, se encargó de ignorar a Orlando Gill en su intento por saludarlo y dejar de lado lo sucedido a lo largo de los 90 minutos reglamentarios.

Francia vs. Marruecos chocarán en los cuartos de final

Con este resultado, se confirmó que Francia vs. Marruecos será el primer duelo de cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo el jueves 9 de julio a partir de las 17 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el Gillette Stadium, ubicado en Boston.

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Joaquín Alis
Joaquín Alis
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