Agenda del Mundial 2026: quiénes juegan HOY, domingo 5 de julio, por los octavos de final

Se jugarán dos compromisos de 8avos de final a partir de las 17 horas de Argentina. Imperdible jornada mundialista.

Los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comenzaron este sábado. Ya el domingo 5 de julio, se llevarán a cabo dos de los partidos más vibrantes correspondientes a dicha instancia del certamen futbolístico más importante de todos.

Se trata de un domingo estelar, ya que cuenta con una nueva presentación de la Selección de Brasil, uno de los candidatos al título. En el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, el combinado carioca se encuentra frente a frente con el combinado de Noruega, buscando continuar en la Copa del Mundo.

Posteriormente, se desarrollará el cotejo entre México e Inglaterra en el último compromiso que se disputará en suelo azteca en este Mundial.

Inglaterra buscará eliminar a México en el Azteca

PARTIDOS DEL SÁBADO 4 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Octavos de final

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Brasil – Noruega

MetLife Stadium (Nueva Jersey), Estados Unidos

17:00 horas | DSports, DGo, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, TyC Sports y Claro.

México – Inglaterra

Estadio Banorte -ex Azteca- (Ciudad de México), México

21:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Disney+, TyC Sports y Claro.

El cuadro del Mundial 2026