Con crítica incluida, los hinchas de Argentina le pidieron a Scaloni que no vuelva a poner a un titular

No tuvo un buen partido y los hinchas lo criticaron por medio de las redes sociales. Fueron contundentes.

Agónicamente, y con muchísimo sufrimiento, Argentina derrotó a Cabo Verde y clasificó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ahora deberá enfrentar a Egipto. Si bien los dirigidos por Lionel Scaloni no tuvieron una buena actuación a lo largo de los 120 minutos, sacaron el partido adelante y siguen en búsqueda del bicampeonato.

Durante todo el cotejo, hubo momentos de buen juego, pero fueron escasos en comparación al flojo desempeño que tuvieron la gran mayoría de los titulares más allá de que lograron el objetivo principal. Y en medio de lo que fue el partido, los hinchas criticaron ferozmente a Alexis Mac Allister.

Sorpresivamente, el rendimiento del mediocampista que milita en las filas de Liverpool, no viene siendo el mejor. De hecho, es el que más desentona de los habituales titulares en comparación a lo que mostró durante todo su ciclo en el combinado nacional, y los hinchas pidieron por su salida.

En las redes sociales, principalmente en X, abundaron los comentarios negativos contra el pampeano de 27 años nacido en Santa Rosa, donde solicitaron que Scaloni le quite la titularidad y que coloque a otro de los 26 convocados para la cita mundialista.

Alexis Mac Allister en pleno partido ante Cabo Verde. (Robert Cianflone/Getty Images)

Las estadísticas de Alexis Mac Allister vs. Cabo Verde

Goles: 0

Goles esperados (xG): 0.13

Asistencias: 1

Asistencias esperadas (xA): 0.09

Pases clave: 2

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 80/89 (90%)

Pases en campo rival (precisión): 47/54 (87%)

Pases en campo propio (precisión): 33/35 (94%)

Pases largos (acertados): 1/2 (50%)

Tiros totales: 2

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 2

Toques: 106

Toques fallidos: 1

Regates (completados): 0 (0)

Faltas recibidas: 1

Posesión perdida: 12

Distancia total con el balón: 211.8 metros

Carreras: 29

Carreras progresivas: 2

Progresión total: 69.8 metros

Distancia progresiva con el balón: 42 metros

Carrera progresiva más larga: 18 metros

Contribuciones defensivas: 6

Entradas (ganadas): 4 (2)

Intercepciones: 1

Despejes: 1

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 6

Duelos en el suelo (ganados): 8 (5)

Duelos aéreos (ganados): 6 (2)

Faltas: 1

Regateado: 1

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Las críticas de los hinchas contra Alexis Mac Allister

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DATOS CLAVES

Egipto será el rival de Argentina en los octavos de final del Mundial.

será el rival de Argentina en los octavos de final del Mundial. Alexis Mac Allister fue criticado en la red social X por su desempeño.

fue criticado en la red social X por su desempeño. 27 años tiene el mediocampista nacido en Santa Rosa que juega en Liverpool.