Quién es Martin Baturina, el nuevo Modric que tiene Croacia en el Mundial 2026

El volante ofensivo de 22 años es una de las figuras del elenco europeo y será una de las caras de la nueva generación de su país.

Con el fin de su generación dorada la Selección de Croacia llegó al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá para disputar el Grupo L, en el que se enfrentará a Inglaterra, Ghana y Panamá por un lugar en los 16avos de final.

Uno de los debutantes en este certamen del combinado europeo es Martin Baturina, quien está llamado a ser el nuevo Luka Modric. El volante ofensivo de 22 años que se desempeña en el Como 1907 arrancó de la mejor manera al convertirle un golazo a Inglaterra.

Pff golazo espectacular de Baturina. Sigue domando la lista de BALLERS pic.twitter.com/saAUBgbccu https://t.co/6thB3CfPLt — Marco (@sashajrr) June 17, 2026

Nacido en Suiza pero naturalizado croata por sus antepasados, realizó todo su proceso formativo siendo parte de los seleccionados juveniles de Croacia desde la categoría Sub 15 hasta estrenarse con la selección mayor en 2023 y disputar luego la Eurocopa del año pasado.

Martin nació en Suiza mientras su padre, Mate Baturina, jugaba profesionalmente en el Grasshopper. Sin embargo, se crio en Split, Croacia, donde comenzó su formación futbolística en el Hajduk Split. A los 14 años, tomó la decisión de mudarse a Zagreb para integrarse a la academia del GNK Dinamo Zagreb.

Su ascenso fue meteórico, debutando profesionalmente en la máxima categoría croata con solo 18 años y heredando la legendaria camiseta número 10 del club poco tiempo después. Tras ganar múltiples títulos locales y brillar en competiciones europeas, dio el salto a una de las grandes ligas de Europa al fichar por el Como 1907 de Italia en 2025.

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Zlatko Dalić para el Mundial?

Martin Baturina partirá, sin lugar a dudas, como titular y el dueño absoluto de la creación de juego como mediocampista ofensivo o interior en el equipo ideal de Zlatko Dalić para el Mundial 2026. Es la principal carta ofensiva en el centro del campo de Croacia. Su rol excede el de un simple organizador; es el encargado de romper líneas con su conducción, generar juego por dentro y abastecer de pases decisivos a los delanteros.

El camino de Martin Baturina en la Selección de Croacia