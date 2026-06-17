Herve Renard fue presentado como nuevo entrenador de Túnez en pleno Mundial 2026: “Mientras haya vida, hay esperanza”

En la previa del duelo ante Países Bajos por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, la Selección de Túnez oficializó al francés Herve Renard como su nuevo entrenador para reemplazar a Sabri Lamouchi, quien fue despedido luego de perder 5 a 1 con Suecia en su debut.

En conferencia de prensa, el ex DT de Arabia Saudita, que venció a Argentina en Qatar 2022, habló por primera vez en este nuevo rol. Allí reveló que no tardó en aceptar la oferta y afirmó que tiene esperanzas de clasificar a 16avos de final, ya que aún deben afrontar dos compromisos.

“Cuando la federación me contactó, no lo dudé ni un segundo, ya que quedan dos partidos en esta fase de grupos y el fútbol… mientras hay vida, hay esperanza, y además es una Copa del Mundo, es un evento excepcional. He tenido la suerte de participar ya en dos a nivel masculino. Y conozco la pasión que rodea a este evento y la motivación que uno debe aportar en una cita así. Así que eso es lo que me motivó a venir y sobre todo es un desafío que no es fácil, pero es un desafío motivador”, inició.

“No creo que haya que detenerse demasiado en la nacionalidad de un entrenador, sino más bien en su personalidad. En lo que es capaz de aportar, bueno, yo tengo que aportar algo que sea positivo. Tenemos que ir todos en la misma dirección, como acabo de decir, tenemos que ser solidarios. Formar un grupo, formar un equipo. Esos son ingredientes que ciertamente faltaron durante ese primer partido y hay que recuperarlos rápido porque, bueno, porque no hay tiempo que perder”, agregó.

“Cuando se deja una competición como él acaba de hacerlo, simplemente creo que hay que rendirle homenaje. Él fue quien pagó los platos rotos de ese primer partido fallido. Estoy convencido de que los jugadores lo saben y sienten tristeza por él. Pero siempre se dice esta frase: no se puede despedir a toda la plantilla y, por lo tanto, el que paga las consecuencias es el entrenador”, siguió respecto a la destitución de Lamouchi

Y cerró: “Para mí, Japón es el mejor equipo de Asia. Un equipo muy bueno. Sus partidos de preparación fueron fantásticos, con muy buenos resultados. El primer partido, empatar contra los Países Bajos, también tuvo una buena actuación. Conozco muy bien la calidad de este equipo, pero en este momento necesitamos centrarnos en nosotros mismos”.

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🇹🇳 En una sala improvisada, fue presentado Herve Renard como entrenador de Túnez!



“Cuando se comunicaron conmigo, no dudé ni un instante. Quedan dos partidos en la fase de grupos y, mientras haya vida, hay esperanza”pic.twitter.com/etjzyioVCs — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 17, 2026

El fixture de Túnez en el Mundial 2026

Datos claves

Herve Renard es el nuevo entrenador de Túnez tras el despido de Lamouchi.

es el nuevo entrenador de tras el despido de Lamouchi. El debut de Túnez en el Mundial 2026 fue una derrota por 5 a 1 ante Suecia.

fue una derrota por ante Suecia. El seleccionado tunecino jugará su próximo partido del Grupo F ante Países Bajos.