¿Se puede hacer un cambio extra en el tiempo suplementario del Mundial?

Qué dice el reglamento sobre la cantidad de sustitusiones durante el tiempo extra.

En el Mundial 2026 se permitirá un cambio adicional durante el tiempo suplementario. La FIFA y el IFAB (International Football Association Board) aprobaron esta modificación reglamentaria que entrará en vigor durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta es una de las principales novedades que afectará a los partidos de la fase eliminatoria del torneo.

Cambios permitidos en tiempo suplementario

Cada equipo recibirá un cambio extra en los partidos que lleguen a la prórroga, extendiendo el límite a seis sustituciones -o siete, si realizó alguna por conmoción-. Esta regla ha sido confirmada oficialmente por los organismos reguladores del fútbol internacional.

En caso de tiempo extra, cada selección podrá usar un cambio adicional y tendrá una oportunidad extra de sustitución. Esto significa que además de las cinco modificaciones permitidas durante el tiempo reglamentario, los equipos tendrán una sexta opción cuando el partido se prolongue por más de noventa minutos.

Sistema de ventanas de sustitución en prórroga

Las cinco modificaciones regulares deben realizarse dentro de tres ventanas de cambios, sin contar las sustituciones que se realicen en el entretiempo. En otras palabras, cada conjunto puede parar el partido tres veces (o cuatro si hay prórroga) para realizar una modificación.

Esto representa un cambio estratégico importante para los técnicos, quienes podrán administrar sus recursos humanos de forma más efectiva durante los encuentros de eliminación directa. ,Durante los partidos cada equipo podrá usar hasta cinco sustituciones en un máximo de tres ventanas, sin contar el descanso. Si hay tiempo extra, habrá una sustitución adicional y una ventana más.

Contexto de las nuevas reglas para el Mundial 2026

Si un partido termina igualado al finalizar el tiempo reglamentario, se juega una prórroga dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. El cambio extra se podrá utilizar en cualquier momento de esta prórroga, en la cuarta ventana de sustituciones que se habilita cuando el partido se extiende.

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La FIFA implementará una serie de cambios reglamentarios durante el Mundial 2026 con el objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir conductas antideportivas. Las modificaciones alcanzan al VAR, las sustituciones, las reanudaciones del juego y el régimen disciplinario para futbolistas y cuerpos técnicos.

Excepciones y sustituciones por conmoción

Se mantiene la posibilidad de una sustitución permanente adicional por conmoción cerebral, de acuerdo con la Regla 3. Esto quiere decir que si un futbolista sufre un golpe en la cabeza, podrá ser reemplazado sin que esa modificación cuente dentro del límite de seis cambios.

Las sustituciones por conmoción cerebral son completamente independientes del sistema de cambios regular y también aplican durante el tiempo suplementario. De esta forma, los equipos cuentan con protección adicional para situaciones especiales de salud de los jugadores.

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Límites temporales en las sustituciones

Se introduce un límite de diez segundos para que un jugador sustituido abandone el campo. Si el futbolista no sale en ese tiempo, deberá abandonar el terreno de juego de todas formas, pero el sustituto no podrá entrar hasta la primera detención después de que haya transcurrido un minuto de juego efectivo.

Esta medida también aplicará durante la prórroga y busca evitar que los equipos utilicen el cambio de jugadores como una táctica para consumir tiempo valioso cuando están ganando. ,Con esto se busca evitar que los cambios sean utilizados como recurso para consumir tiempo.

Impacto en la estrategia de los equipos

Para el Mundial 2026, la FIFA ha introducido algunos ajustes complementarios para agilizar el juego. Uno de los más relevantes es la posibilidad de realizar un sexto cambio en caso de que el partido llegue a la prórroga, independientemente de si el equipo ya utilizó las cinco sustituciones permitidas durante el tiempo reglamentario.

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Esta modificación permite que los entrenadores conserven más opciones tácticas para los momentos decisivos del torneo. En competiciones eliminatorias, donde cada partido es definitivo, contar con una sustitución extra durante la prórroga proporciona a los cuerpos técnicos herramientas adicionales para mantener la frescura física de su once.