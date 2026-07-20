Rodrigo De Paul explotó contra los anti-Argentina en el Mundial 2026: “Nuestras sonrisas molestan”

El volante publicó un mensaje para hinchas y detractores tras la derrota ante España en la final.

Baja la espuma tras la final del Mundial 2026 y, poco a poco, los integrantes de la Selección Argentina comparten sus sensaciones. A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul publicó este lunes un potente mensaje hacia hinchas y detractores del equipo.

El de Inter Miami se mostró dolido por no haber podido conquistar su segunda Copa del Mundo para entregársela al pueblo argentino. Pero también dedicó un párrafo para referirse a la ola de críticas, acusaciones infundadas e insultos para el equipo por sus formas de juego.

El mensaje de Rodrigo De Paul

El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes.

Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento.

Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode… Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...

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Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO.

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