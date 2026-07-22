Maratón: los 5 partidos en 14 días que disputará Boca desde su estreno en Copa Sudamericana

O'Higgins marcará el inicio de una seguidilla que pondrá a Arruabarrena a pensar muy rápido en las rotaciones.

Con Leandro Paredes ya reincorporado al plantel a su regreso de Estados Unidos, tras disputar el Mundial con la Selección Argentina, Boca ultima los detalles para recibir este jueves al O’Higgins de Chile en La Bombonera, por el partido de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Dicho encuentro representará para el equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena el primero de una maratón de 5 en 14 días, lo que significará iniciar el semestre con máxima exigencia y un importante desgaste que llevará al DT a incurrir rápido en las rotaciones.

El compromiso inmediato a su estreno en Copa Sudamericana será el domingo 26 de julio, haciendo su debut en el Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga ante Deportivo Riestra, en condición de visitante. El jueves 30 de julio tendrá la revancha contra O’Higgins en Chile y el domingo 2 de agosto jugará su tercer partido consecutivo fuera de casa, ante Newell’s en Rosario. La seguidilla culminará el miércoles 5, de regreso a La Bombonera para recibir a Estudiantes de La Plata por la tercera fecha del Clausura.

La exigencia para Boca está marcada por la necesidad de conquistar un título que se le niega hace 4 años, lo que ha valido críticas importantes no solo al plantel sino también a la gestión de Juan Román Riquelme como presidente. Arruabarrena lo reconoció desde el día del arribo, sabiendo que hay tres competencias en las que buscar cumplir con lo que a estas alturas es una obligación.

En octavos de final de la Copa Argentina

El Xeneize ya hizo su estreno oficial en el semestre con Rodolfo Arruabarrena como entrenador y fue con victoria 2-0 sobre Sarmiento en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, para sellar boleto a los octavos de final de la Copa Argentina. Fue con goles de Alan Velasco y Leonel Flores.

Publicidad

El rival que tendrá Boca en el certamen será Vélez, que había avanzado desde finales de abril gracias a un triunfo 2-0 sobre Gimnasia y Tiro de Salta. La fecha de dicho encuentro todavía no está confirmada, al igual que la sede.

Data clave