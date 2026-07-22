Scholes y Butt se sumaron a la campaña contra Argentina: “Odiados”

Esperaron agazapados, no pudieron decir nada durante más de cuatro años y tuvieron que esperar que abran la boca otros para envalentonarse. Desde las redes sociales surgió un sentimiento antiargentina impresionante y de a poco eso se trasladó a los medios convencionales. En esta oportunidad, quienes destilaron su bronca contra Argentina luego de la final del Mundial 2026 fueron Paul Scholes y Nicky Butt, dos ex futbolistas ingleses que se destacaron en Manchester United.

Scholes y Butt participan de un programa de streaming -The Good, The bad & The Football” y allí analizaron la conducta de la Selección Argentina durante toda la Copa del Mundo, en la cual entre las víctimas que se cobró aparece la Selección de Inglaterra, a la que le ganó de manera agónica en semifinales.

Butt fue al hueso

Nicky Butt afirmó: “Si sacás a Messi de ese equipo, son el equipo más odiado de la historia“. Inmediatamente lo interrumpe Paddy McGuinness -que también forma parte del programa y dice: “Estoy encantado con que España haya ganado la Copa del Mundo. Argentina fue sucia, asquerosa, apeló a artes oscuras“.

“Cuando terminó el partido, España celebró, seguramente fue el momento más importante de su vida y uno de ellos -Molina- le pegó en las costillas. Yo fui expulsado muchas veces, hubo veces que tomé la decisión equivocada, era porque me pateaban o me daban un cachetazo en la nuca o algo, entonces reaccionás, te vengás. Pero pegarle una piña en las costillas a alguien que pasa corriendo al lado tuyo, un golpe a traición así… es una puta falta de respeto“, completó Butt.

Nicky Butt, ex futbolista de Manchester United y la Selección de Inglaterra. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Paul Scholes?

Por su parte, Paul Scholes afirmó: “Es una lástima lo que hizo Argentina en realidad, porque ellos pueden jugar un buen fútbol. Creo que ellos sintieron que la única manera de vencer a España era siendo horribles“. Cabe destacar que el mediocampista participó de los Mundiales de 1998 y 2002 en los que enfrentó a Argentina.

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Paul Scholes. (Foto: Getty).

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