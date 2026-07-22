Vandalizan mural de Ferran Torres con la Copa del Mundo

Tras la conquista de la Selección de España, el artista TVBOY homenajeó al héroe de la final con una obra en Barcelona, pero duró poco tiempo.

El pasado domingo 19 de julio de 2026, Ferran Torres dejó su nombre marcado a fuego en la historia del fútbol en general y en la de la Selección de España en particular. El atacante de Barcelona apareció en el minuto 106 de partido ante Argentina y convirtió el único tanto de la final del Mundial.

España tiene una sociedad bastante dividida en lo que respecta a la selección. De hecho, distintos sectores con sentimientos independentistas -como el País Vasco o Cataluña- no celebraron en su totalidad el Mundial. Lógicamente en todos los sitios hay personas que se sienten españolas y otros que no.

Barcelona es la ciudad más importante de Cataluña y son muchos los que no celebraron el Mundial. Sin ir más lejos, por estas horas se vandalizó un mural dedicado a Ferran Torres, el autor del único tanto de la final. El artista TVBOY realizó una obra en el barrio de Gracia -en la calle Escorial- en la que el delantero besaba la Copa del Mundo.

Mientras pintaba este mural, una niña pasó con su madre, lo señaló y gritó: ”¡Mamá, es Ferran Torres!” ❤️

Ese momento valió tanto como terminar la obra.

Enhorabuena a Ferran por su gol y a toda la selección por demostrar que el talento siempre va de la mano con el trabajo en… pic.twitter.com/mxc46cX9tr — TVBOY (@tvboy) July 20, 2026

Este miércoles, ese mural amaneció vandalizado y con un mensaje político. Independentistas catalanes lo pintaron íntegramente de blanco y dejaron una consigna clara. En catalán escribieron: “Queremos selecciones catalanas”, acompañado de una Señera, que es la bandera de Cataluña.

Así quedó el mural de Ferran Torres tras la vandalización

El mural de Ferran Torres no duró ni 24 horas en las calles de Barcelona. (Foto: Marca).

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