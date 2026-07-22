El Ratón Ayala mostró su arrepentimiento por pegarle una piña a Dani Olmo: “Le pediré disculpas en persona”

El ayudante de campo de Scaloni dio su versión de los hechos y afirmó que no tuvo intención de agredir al futbolista español.

Minutos después de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial en el campo de juego del MetLife Stadium se dio un tumulto entre los futbolistas de ambos países, en donde no solo hubo empujones, sino que también volaron piñas por el aire.

Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, fue uno de los que participó en esta tangana y tuvo un encontronazo con Dani Olmo, volante español, a quien en medio de la discusión le pegó una piña en la cara y fue separado por Eric García, que se encontraba junto a su compañero.

Días después de esta situación, el ‘Ratón’ habló en una entrevista con Esports Migdia en Valencia Capital Radio, y allí afirmó que se encuentra arrepentido por lo que hizo y afirmó que quiere pedirle disculpas en persona a Dani Olmo por este altercado.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, fueron las palabras del ex defensor.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que no tuvo la intención de darle un golpe con su puño: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”. Y sumó: “Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

Además, se hizo cargo de la situación: “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”.

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Y cerró: “Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”.

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