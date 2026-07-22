Claudio Bravo le da lecciones de moral a Argentina: “Hay que saber perder”

El ex arquero chileno brindó su punto de vista respecto a lo que sucedió en la final del Mundial entre la Albiceleste y España.

El Mundial 2026 dejó en claro que hay una demonización brutal contra Argentina y su manera de vivir el fútbol. Lo que antes quedaba en el nicho de las redes sociales y se podían comprender como chicanas entre países, ahora pasó al plano de lo personal y, tras la final de la Copa del Mundo se vivieron jornadas lamentables: agresiones físicas a ciudadanos argentinos en España, artistas reconocidos gozando de la derrota de los de Scaloni, agravios desmesurados y críticas despiadadas.

Es difícil entender cómo vive el fútbol un argentino en general. La chicana, la ironía, la pica bien entendida son parte del ADN de este pueblo, pero todo se va de las manos cuando desde los medios de comunicación -ya sea con periodistas y ex futbolistas- se realiza prácticamente una campaña de odio.

En esta oportunidad, quien aprovechó la derrota de Argentina en la final del Mundial para lanzar su crítica fue Claudio Bravo, el ex arquero de la Selección de Chile. Quien fuera compañero de Lionel Messi en Barcelona cuestionó la actitud de los jugadores de la Albiceleste en la entrega de premios a España.

Bravo da lecciones de moral

En F90 Chile -que se emite por ESPN- Bravo se refirió a los empujones del final entre jugadores argentinos y españoles y afirmó: “Esto existe desde toda la vida; unos celebran, otros se quedan con la amargura… pero también hay que saber perder y eso fue una de las cosas que no me gustó para nada de Argentina, sobre todo al final en la premiación. Es un detalle que deja mucho que desear”.

Claudio Bravo. (Foto: Getty).

Además, agregó: “El pasillo se lo hace España y no Argentina a España. Luego, en la premiación, los que están de espalda a la celebración son los jugadores de Argentina“. Cabe destacar que los jugadores de la Albiceleste se quedaron en el estadio -algo que no todas las selecciones subcampeones hicieron- y se quedaron agradeciendo a los hinchas en las tribunas.

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