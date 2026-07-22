“Suspendería a Paredes y Molina por un año”

Un ex futbolista de la Selección de Alemania y Bayern Múnich analizó la actitud de los jugadores de la Albiceleste tras el título de España.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó varias conclusiones. La primera es que los comandados por Luis de la Fuente fueron superiores y ganaron el partido merecidamente, la segunda es que a los de Scaloni le pesó el desgaste físico por haber jugado alargues y partidos tensos sin poder apelar al recambio y la tercera es que a Argentina la estaban esperando para destilar todo el odio que no pudieron en los últimos cuatro años.

Argentina vive el fútbol de una manera diferente, con intensidad, con pierna fuerte, con picardía, con el corazón en la mano y eso en Europa no lo entienden. Consideran grave y sucio cometer faltas para cortar el juego, se molestan si un jugador chicanea al rival, no comprenden que así se criaron los futbolistas de la Selección Argentina, por eso la critica despiadada, que prácticamente se mezcla con la falta de respeto, aparece tras la derrota en la final del Mundial.

Es cierto que Nahuel Molina no tomó la mejor decisión al pegarle en las costillas a Rodri luego del final del encuentro entre España y Argentina. Tampoco fue agradable ver a Leandro Paredes agarrar del cuello a Eric García ni tirar a Gavi al piso, pero no dejan de ser tumultos del fútbol, que son más propios del fútbol sudamericano que del europeo.

Nahuel Molina apuntó contra Rodri. (Foto: Getty).

Ahora bien, nadie es quien para juzgar a los jugadores de la Selección Argentina y mucho menos para pedir sanciones. En las últimas horas, quien hizo esto fue Dietmar Hamann, ex futbolista de la Selección de Alemania y del Bayern Múnich. El ex mediocampista cubrió el Mundial para Sky Sport Austria.

¿Qué dijo Dietmar Hamann?

Hamann, como si se tratase de un paladín de la justicia, afirmó: “Los suspendería a ambos durante un año y luego les dejaría decidir si quieren volver. Pero este tipo de comportamiento es inaceptable. Esto debe ser castigado, y no deben ser demasiado indulgentes. Yo los suspendería a ambos durante 12 meses“.

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Por otro lado, dijo: “Han destruido gran parte de la buena voluntad que habían ganado, en gran medida gracias a Messi, por supuesto”. Cabe destaca que Dietmar Hamann representó a la Selección de Alemania en los Mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002, además de las Eurocopa del 2000 y 2004.

Dietmar Hamann. (Foto: Getty)

DATOS CLAVE

Dietmar Hamann pidió suspender por un año a Nahuel Molina y Leandro Paredes.

pidió suspender por un año a Nahuel Molina y Leandro Paredes. Nahuel Molina golpeó a Rodri tras finalizar la final entre España y Argentina.

golpeó a Rodri tras finalizar la final entre España y Argentina. Leandro Paredes agredió a Eric García y Gavi en los tumultos tras el partido.