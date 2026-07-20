El ‘me gusta’ de Lautaro Martínez que presume un cortocircuito con Scaloni tras la final del Mundial

El delantero de Inter de Milán no jugó ni un minuto en la definición ante España e hizo pública su postura a través de una reacción en Instagram.

La Selección Argentina aún se recupera de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Aunque dejaron todo, Lautaro Martínez tendrá pesadillas con este partido, ya que no pudo ayudar a sus compañeros a buscar la cuarta estrella dentro de la cancha.

El contexto del partido y las lesiones hicieron que Lionel Scaloni tuviera que quemar cambios temprano. Con Argentina replegada cerca de Dibu Martínez, no hubo lugar para la modificación para el ingreso del Toro, habitual sustituto, sobre todo en los momentos calientes.

A más de 24 horas de la derrota ante la Roja, Lautaro Martínez hizo pública su postura al respecto al ponerle ‘me gusta’ a una publicación del perfil @spaziointer.it, que se refiere a una nota de opinión del periodista Agustín Iuele en el sitio partidario Racing de Alma.

“Lo que llamó la atención fue que Lautaro Martínez se quedara en el banco de suplentes. Que no sumara ni un minuto. Un jugador que fue clave en todas las remontadas, determinante para que Argentina llegue a la final y de una jerarquía tremenda”, explica el artículo citado en la publicación, palabras que avaló el delantero de Inter de Milán.

Y sigue: “El goleador del ciclo Scaloni sacando a Messi y uno de los que siempre apareció en las difíciles. El del gol en la finalísima contra Italia, el que también marcó en la final de la última Copa América contra Colombia y el que hizo el gol agónico a los ingleses. Ese, se quedó sin entrar en la final ante España. Posiblemente el peor error, de los pocos que tuvo en este ciclo exitoso, de Scaloni”.

Publicidad

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Lautaro se había lamentado por no haber sido parte de los 120 minutos por el título: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”.

Qué dijo Lautaro Martínez para despedirse del Mundial 2026

“Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO. Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, comenzó.

“Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”, cerró el Toro.

Publicidad

Encuesta¿Debió haber entrado Lautaro Martínez ante España? ¿Debió haber entrado Lautaro Martínez ante España? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave