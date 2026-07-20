Las primeras palabras de Lionel Messi tras el Mundial 2026: “Va a costar que cierre esta herida”

El capitán rompió el silencio en sus cuenta de Instagram con un mensaje a corazón abierto.

Lionel Messi rompió el silencio. Casi 24 horas después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el capitán publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó el dolor por haber quedado a las puertas del bicampeonato, valoró el camino recorrido por el equipo y felicitó al flamante campeón del mundo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“, expresó el capitán.

Y agregó: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Y, pese a la desilusión por haber perdido la posibilidad de conquistar un segundo Mundial consecutivo, también tuvo un gesto hacia el nuevo campeón. “Quiero felicitar a España por el campeonato“, cerró.

El rosarino no había realizado declaraciones públicas tras la caída en el MetLife Stadium. De hecho, abandonó el estadio sin hablar con la prensa y sus únicas palabras conocidas hasta el momento habían sido las que les dedicó a sus compañeros previo a salir al campo de juego para disputar la final.

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“Vamos, muchachos, tranquilidad, gente. Lo principal es que estemos tranquilos. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente“, fue el mensaje que quedó registrado por las cámaras en la arenga previa al encuentro y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Ahora, mientras el resto de la delegación emprendió el regreso hacia la Argentina, Messi no viajó junto al plantel. Tras dejar Nueva York se trasladó a Miami y, según trascendió, desde allí partirá en un vuelo privado rumbo a Rosario para descansar junto a su familia después del enorme desgaste físico y emocional que implicó la Copa del Mundo. Posteriormente deberá reincorporarse al Inter Miami para afrontar el segundo semestre de la temporada.