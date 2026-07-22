Los 4 desafíos que enfrentará Franco Colapinto en el GP de Hungría

El argentino y una importante tarea en la última carrera antes del parón de verano europeo de la temporada.

Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Hungría de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Se trata de la última carrera antes del parón de verano europeo, y se espera que sea la última prueba de Alpine a Franco Colapinto, antes de confirmar si continúa como piloto oficial en 2027. Sin embargo, habrá varios desafíos a superar.

El Gran Premio de Hungría de la F1 2026 está en Disney+

El piloto argentino cederá su A526 en la primera tanda de entrenamientos libres para que Paul Aron complete una de las cuatro tandas obligatorias de la temporada, bajo el reglamento para pilotos novatos. Eso hará que el argentino tenga menos tiempo para poner a punto el auto para esta carrera en el Hungaroring, donde supo ser segundo en Fórmula 3.

Colapinto y cuatro desafíos en Hungría. (Prensa Alpine)

En ese contexto, habrá cuatro desafíos/objetivos importantes para Franco Colapinto que buscará superar cuando se encienda el semáforo el próximo domingo.

Los principales desafíos para Franco Colapinto en el GP de Hungría

Continuar su racha sin DNF: Franco Colapinto es el piloto que más carreras consecutivas lleva completando la distancia total en la Fórmula 1, sin DNF. Además, desde que está en Alpine ha completado todas las carreras en las que participó. Su último DNF fue en el GP de Abu Dhabi 2024, con Williams.

Franco Colapinto es el piloto que más carreras consecutivas lleva completando la distancia total en la Fórmula 1, sin DNF. Además, desde que está en Alpine ha completado todas las carreras en las que participó. Su último DNF fue en el GP de Abu Dhabi 2024, con Williams. Convertirse en el primer argentino en puntuar en Hungría: El Gran Premio de Hungría se celebra desde 1986. Desde entonces, ningún argentino ha logrado puntos en el Hungaroring.

El Gran Premio de Hungría se celebra desde 1986. Desde entonces, ningún argentino ha logrado puntos en el Hungaroring. Romper la racha negativa de Alpine en Hungría: Alpine no puntúa en Hungría desde 2022 (Alonso 8º; Ocon 9º). De hecho, no logra meter ni un auto en Q3 en el Hungaroring desde aquella edición del Gran Premio.

Alpine no puntúa en Hungría desde 2022 (Alonso 8º; Ocon 9º). De hecho, no logra meter ni un auto en Q3 en el Hungaroring desde aquella edición del Gran Premio. Superar su récord de carreras consecutivas en los puntos: Franco Colapinto logró puntuar en Silverstone y Spa, emulando lo hecho en Miami y Canadá. Sin embargo, si logra puntuar en el Hungaroring, logrará un nuevo récord personal, de puntuar en tres carreras consecutivas.

Horarios para el GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12.00hs

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Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30hs

07.30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00hs

Todos los horarios corresponden a hora argentina (GMT-3).