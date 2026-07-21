Lionel Scaloni reveló qué pasó en el vestuario de Argentina luego de la final perdida ante España

El entrenador regresó a Pujato, su pueblo, para estar junto a sus seres queridos luego de la dolorosa caída en el Mundial.

La tristeza sigue dentro de todos los hinchas, el cuerpo técnico y los futbolistas de la Selección Argentina por lo que significó la derrota frente a España en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron la peor presentación en los ocho años del ciclo y lo pagaron muy caro.

A lo largo de las últimas horas, las teorías conspirativas comenzaron a apoderarse dentro de las redes sociales. No hay nada confirmado y todo se trata de dires y diretes, donde los hinchas especulan con amenazas al plantel, una pelea interna dentro del vestuario y que la FIFA favoreció a los españoles en la elección del arbitraje, son algunas de las tantas versiones que circulan en las redes sociales.

Mientras tanto, los futbolistas argentinos, como así también los miembros del cuerpo técnico, llegaron al país y se dirigieron a sus respectivos domicilios para juntarse con sus seres queridos. En Pujato, pueblo santafesino ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Rosario, Scaloni recibió el cariño de sus vecinos, sus padres y también diferentes familiares. Y allí fue que hizo una confesión sobre lo que ocurrió dentro del vestuario, una vez que finalizó el partido.

“Yo no hablé, lo hizo el capitán. Hablé con algunos, había poco para decir. La tristeza era grande”, exclamó el estratega de 48 años en plena rueda de prensa, mientras estaba rodeado de muchísimos afectos que lo fueron a recibir como un héroe. El momento más doloroso de toda la final no se vio en ningún lado, pero Scaloni dejó bien en claro cómo se sentían todos.

Lionel Scaloni sobre las teorías conspirativas

Desde los problemas políticos y la grieta que podría haber generado en el plantel la exposición de una bandera que reivindicó la causa Malvinas tras la victoria en semifinales ante Inglaterra hasta las presiones que podrían haber sufrido para “entregar” la final, sumándose a todo ese ruido las imágenes de Lionel Messi dirigiéndose a sus compañeros a la salida del vestuario este domingo, instándolos a “olvidarse de todo y jugar”. El coctel tomó por sorpresa al DT, que incluso dijo no poder creer las cosas que estaba escuchando a dos días de haber jugado la final de la Copa del Mundo.

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“No veo redes, no sé lo que me estás preguntando”, respondió a la consulta sobre las imágenes de Messi hablando con sus compañeros. Pero su sorpresa fue mayor ante la pregunta de si podía haberse generado una ruptura dentro del plantel justo antes de la final: “No puede creer lo que me estás preguntando”, se limitó a decir.

¿HAY NOVEDADES SOBRE POSIBLES SANCIONES A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR LA BANDERA DESPLEGADA ANTE INGLATERRA? Esto dijo Lionel Scaloni.



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Ya el tener que retrotraerse a lo que generó la celebración de sus jugadores con una bandera de Malvinas después del triunfo ante Inglaterra, prefirió desviar el foco y hacer hincapié en el sentido de pertenencia del plantel. “No tengo conocimiento de que haya habido algún problema. No sé en un futuro. No nos dijeron nada. Me preguntás cosas que no sé”, señaló.

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