El ex futbolista dio detalles sobre la charla que tuvo con su hijo por la arenga de Messi.

Luego de la derrota de la Selección Argentina ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026, en las redes sociales comenzaron a surgir teorías respecto a lo que pasó en el vestuario argentino a causa de un video con una arenga de Lionel Messi previo a salir a la cancha.

Referido a esto Carlos Mac Allister, padre de Alexis, habló en una entrevista con Radio La Red, en donde dio detalles sobre la charla que tuvo con su hijo, quien le contó cómo fue la arenga previa del capitán argentino y terminó con estos rumores que se viralizaron.

“Para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminas agarrando de una cosa y lo más lindo que eso se transmite. Ayer le pregunté a Alexis si pasó algo, entré en la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiera pasado mi hijo me hubiera dicho al toque, imagínense el resto”, inició.

“Me dijo que hablaron de salir a jugar en el sentido futbolero, de jugar, tocar, triangular y no tirarla para arriba. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empezaron estos días por ese post que se hizo y mucha gente me escribió”, agregó sobre la charla previa de Messi.

Y para cerrar, destacó a España como el justo campeón al afirmar que fue el mejor equipo en la cancha, por lo que ganó con contundencia: “Todo el mundo tiene claro que jugamos contra España y fue mejor”.

"Alexis me dijo que en el vestuario hablaron de salir a jugar"



Carlos Mac Allister, padre del campeón del mundo, dijo que "para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos". pic.twitter.com/pOeqzWeWav — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

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