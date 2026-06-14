Tablas del Mundial: así quedaron los grupos tras los partidos del sábado 13

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo su tercer día de actividad. En este caso, con la presencia destacada de Brasil, una de las máximas candidatas y a la vez máxima ganadora de la competencia en la historia. No obstante, le costó capitalizar el peso de su historia y jerarquía de sus futbolista, puesto que se topó con la cada vez más fuerte Marruecos.
Ya en la previa se sabía que iba a ser el contrincante más complicado para los dirigidos por Carlo Ancelotti, y realmente lo fue porque apenas pudieron conformarse con un empate luego de comenzar perdiendo a los 21 minutos con un tanto de Ismael Saibari. El gol para el 1 a 1 definitivo estuvo a cargo de Vinícius Junior a los 32.
Por otro lado, Qatar dio el batacazo al arrebatarle la igualdad sobre el pitazo final a Suiza (el combinado asiático, de esta manera, consiguió su primer punto en la historia de la Copa Mundial). También fue 1 a 1 con anotaciones de Breel Embolo y Miro Muheim.
En tanto que Escocia derrotó con lo justo a Haití 1 a 0 (gol de John McGinn) y Australia, en otro de los marcadores sorpresivos de la primera fase, venció 2 a 0 a Turquía (gracias a los aportes de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe).