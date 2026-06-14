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Mundial 2026

Tablas del Mundial: así quedaron los grupos tras los partidos del sábado 13

Tras un sábado que tuvo como plato fuerte el Brasil vs. Marruecos, así quedaron las posiciones de cada uno de los grupos del Mundial 2026. Además, los partidos que habrá el domingo.

Este sábado 13 de marzo Brasil y Marruecos empataron 1 a 1. Además, Suiza 1 - Qatar 1, Escocia 1 - Haití 0 y Australia 2 - Turquía 0.
© Getty ImagesEste sábado 13 de marzo Brasil y Marruecos empataron 1 a 1. Además, Suiza 1 - Qatar 1, Escocia 1 - Haití 0 y Australia 2 - Turquía 0.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo su tercer día de actividad. En este caso, con la presencia destacada de Brasil, una de las máximas candidatas y a la vez máxima ganadora de la competencia en la historia. No obstante, le costó capitalizar el peso de su historia y jerarquía de sus futbolista, puesto que se topó con la cada vez más fuerte Marruecos.

Ya en la previa se sabía que iba a ser el contrincante más complicado para los dirigidos por Carlo Ancelotti, y realmente lo fue porque apenas pudieron conformarse con un empate luego de comenzar perdiendo a los 21 minutos con un tanto de Ismael Saibari. El gol para el 1 a 1 definitivo estuvo a cargo de Vinícius Junior a los 32.

Por otro lado, Qatar dio el batacazo al arrebatarle la igualdad sobre el pitazo final a Suiza (el combinado asiático, de esta manera, consiguió su primer punto en la historia de la Copa Mundial). También fue 1 a 1 con anotaciones de Breel Embolo y Miro Muheim.

En tanto que Escocia derrotó con lo justo a Haití 1 a 0 (gol de John McGinn) y Australia, en otro de los marcadores sorpresivos de la primera fase, venció 2 a 0 a Turquía (gracias a los aportes de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe).

Cómo están los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

Germán Carrara
Germán Carrara
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