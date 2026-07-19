Tangana en el final: Leandro Paredes se peleó con Eric García y Gavi tras la caída de Argentina ante España

Varios jugadores, incluyendo a Lionel Scaloni, se metieron para separar y evitar que pase a mayores.

El desenlace del largo partido entre Argentina y España terminó mal. Apenas sonó el silbato de Slavko Vincic que decretó el triunfo del combinado europeo, Eric García y Gavi fueron a buscar a Leandro Paredes para dedicarle la victoria en el MetLife Stadium.

El primero en aparecer en escena fue el defensor, que celebró en la cara del 5 de la Albiceleste. El argentino lo tomó del cuello y luego apareció el del Barcelona. Desencajado, el hombre de Boca Juniors lo derribó y luego apareció Thiago Almada para defenderlo

Posteriormente, aparecieron jugadores de los dos equipos para calmar las aguas y lo mismo sucedió con Lionel Scaloni, que fue el primero en sacar a Eric García. Por suerte, la situación no pasó a mayores. Sin embargo, el árbitro del partido decidió expulsar al mediocampista Albiceleste.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

SCALONI, SEPARANDO A LOS FUTBOLISTAS



El entrenador argentino dialogó así con Lamine Yamal y Borja Iglesias. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YywyD8Z5Lo — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

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