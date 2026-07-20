Revelan detalles de la posible salida de Scaloni como DT de la Selección Argentina: “Está vacío”

Luego de la derrota 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, en la que se retiró emocionado hasta las lágrimas y abrió las puertas a su posible salida del cargo para el próximo año.

Referido a esto, el periodista Gastón Edul, en diálogo con el streamer Davoo Xeneize, explicó los motivos por los que el DT oriundo de Pujato tendría la decisión de dejar su cargo tras ocho años al mando de la mayor, ya que su contrato termina el próximo 31 de diciembre.

“Scaloni está vacío, dio todo lo que tenía y no tiene las fuerzas evidentemente para reformular un grupo y tomar decisiones para dejar gente afuera y traer nuevos para arrancar ese proceso de vuelta. Ve que es difícil o insuperable lo que hizo, o simplemente no tiene las energías y es totalmente respetable”, inició sobre la postura del entrenador.

Siguiendo por la misma línea, agregó que AFA buscará renovar su vínculo: “Hasta diciembre tiene contrato, creo que van a intentar convencerlo igual y ofrecerle renovaciones. Si no sigue Scaloni no sé qué decisión traerá aparejada de Messi, ese es el tema. Eso queda para más adelante”.

Las palabras de Scaloni sobre su continuidad

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y veré. Siento la necesidad, no sé si se podrá hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habrá que hablarlo. Al presidente le agradezco por darme esta oportunidad, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, dijo al respecto en conferencia de prensa.

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Luego, en zona mixta agregó: “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte, contrario a lo que pensabas. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Este lugar es soñado, pero demanda mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas. Veremos, hasta diciembre estaré“.

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