Lectura de labios: qué se dijeron Messi y Cucurella cuando el árbitro no aplicó la Ley Prestianni en la final del Mundial

Ni bien expulsaron a Enzo Fernández, el español habló tapándose la boca y el capitán argentino le reclamó al árbitro.

Este domingo, España le ganó 1-0 a la Selección Argentina y se consagró campeón de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse en la final gracias al gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo del alargue. Sin embargo, un hecho que marcó al partido fue el la conversación entre Lionel Messi y Marc Cucurella, que se tapó la boca para hablar.

Lionel Messi y Marc Cucurella, durante la final del Mundial 2026. (Getty Images)

La situación se desarrolló ni bien expulsaron a Enzo Fernández, en el tiempo adicional sobre el final del segundo tiempo, por una segunda tarjeta amarilla producto de una infracción. Mientras el VAR terminaba de chequear la acción, el defensor le dirigió la palabra al astro, pero con el pequeño detalle de llevarse la mano a la boca brevemente.

Lo cierto es que, antes de que se reanude el juego, Cucurella se tapó la boca para hablarle a Messi. A pesar de que las imágenes son evidentes, desde la cabina del VAR y el propio árbitro decidieron que no sea castigado bajo la flamante Ley Prestianni. Esto despertó el enojo del plantel albiceleste, que buscaba equiparar el contexto.

¿Cucurella se tapó la boca?



Messi y el reclamo hacia el árbitro luego de la acción del defensor español. pic.twitter.com/AUvxfeZHBW — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Horas más tarde, se hizo una lectura de labios. “¿Tu, bien?“, preguntó el español en primera instancia. “No, perdona. Ey Leo, que ha sido una pregunta“, agregó inmediatamente después, ni bien empezó el reclamo de Lionel. Pocos segundos más tarde y un poco enojado, el lateral izquierdo añadió: “Le he hablado encima, no me jodas tío. No, así no tío, esto no es serio“.

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Automáticamente percibió lo sucedido, Messi le avisó a Slavko Vincic, para que esté al tanto del hecho en cuestión. “Se tapó la boca, él se tapó la boca. Que se fije el VAR“, insistió el capitán argentino en reiteradas oportunidades. Para transmitir calma al momento de alta tensión, el árbitro se señaló el auricular y avisó: “Me están hablando aquí“.

¡ESTUVO RÁPIDO EL 10! CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA PARA HABLARLE A MESSI Y EL CAPITÁN ARGENTINO RECLAMÓ ROJA PARA EL ESPAÑOL. ¡EL VAR NO INTERVINO!



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Por qué no fue expulsado Marc Cucurella si le habló a Messi tapándose la boca

Un dato importante a tener en cuenta es que la Ley Prestianni solo tiene validez si es una discusión acalorada, ya sea en un tumulto, insultos mediante, etc. Caso contrario, si se trata de una conversación típica sobre el campo de juego, la FIFA no considera que se castigue con expulsión al futbolista que le habló a su rival tapándose la boca.