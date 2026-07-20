Enzo Fernández rompió el silencio tras su expulsión en la final del Mundial: “Competir no es solo ganar”

A 24 horas de ver la tarjeta roja ante España, el mediocampista de Chelsea publicó un emotivo mensaje para los hinchas.

La Selección Argentina cayó en la final del Mundial 2026 ante España en tiempo suplementario y se quedó en las puertas de la cuarta estrella. La Albiceleste luchó durante todo el torneo, pero se vio superada por la Roja en la definición, con expulsión incluida a Enzo Fernández.

Por una falta a Pau Cubarsí, el mediocampista de Chelsea vio la segunda tarjeta amarilla sobre el final de los 90 minutos y complicó aún más los planes para los de Lionel Scaloni. Al retirarse del campo, Fernández pidió disculpas a los hinchas y ahora publicó un emotivo mensaje con sus sensaciones de este Mundial.

El mensaje de Enzo Fernández a los hinchas argentinos

Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos.

Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso. Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos.

Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo. Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla.

Publicidad

Datos clave