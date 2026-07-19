El mensaje de Chiqui Tapia a Scaloni en medio de las dudas sobre la continuidad del DT: “Sos inmenso”

El presidente de la AFA se mostró conforme con el trabajo del entrenador a pesar de la derrota en la final del Mundial.

La Selección Argentina se quedó a un pasito de conquistar una nueva Copa del Mundo. Este domingo, en el MetLife Stadium, la Albiceleste se vio superada por España en la gran final y se quedó con las manos vacías por el gol de Ferran Torres en tiempo suplementario.

En la conferencia de prensa posterior, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente del combinado argentino. El DT explicó que cumplirá su contrato, vigente hasta diciembre de 2026, pero que hará “un corte” luego.

El entrenador de Pujato tiene sobre la mesa una oferta de renovación por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. La continuidad del proyecto dependerá ahora de su deseo y del de su cuerpo técnico. Mientras tanto, Chiqui Tapia se manifestó al respecto del resultado.

“Gringo, sos inmenso. Estamos orgullosos de tu trabajo, de tu entrega y de tu amor por esta Selección”, escribió el presidente de la AFA en su cuenta de Instagram junto a una foto con el entrenador en el que confió desde 2018.

Las dudas sobre la continuidad de Scaloni

Pasada la conferencia de prensa, Scaloni también dio declaraciones en zona mixta, donde fue un poco más contundente sobre su futuro como entrenador en la Selección Argentina.

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Cuando le preguntaron si esto tenía sabor a despedida pese a su deseo de seguir como DT, el oriundo de Pujato soltó: “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte, contrario a lo que pensabas. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Este lugar es soñado, pero demanda mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas. Veremos, hasta diciembre estaré“. Así, el entrenador de la Selección puso seriamente en duda su continuidad cuando expire su vínculo a fin de año.

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