¿Por qué no juega hoy Lautaro Martínez en Argentina vs. España por el Mundial 2026?

Muchos fanáticos de la Albiceleste se sorprendieron al no ver al Toro en el once inicial de Lionel Scaloni para la gran final de la Copa del Mundo. Conoce el verdadero motivo de su ausencia desde el arranque.

Este domingo 19 de julio, Argentina y España se miden frente a frente en la gran y ansiada final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará revalidar la corona y alcanzar la gloria máxima en el imponente MetLife Stadium de New Jersey, en un duelo que promete quedar en la historia grande del deporte. Sin embargo, la Albiceleste afrontará este encuentro decisivo con una novedad resonante que llamó la atención al publicarse la alineación oficial: la ausencia de Lautaro Martínez entre los titulares.

Lautaro Martínez celebra el 2-1 de Argentina ante Inglaterra.

Al confirmarse el once inicial de Argentina para este partido a todo o nada que definirá al nuevo campeón del mundo, los simpatizantes notaron rápidamente que el atacante de Inter de Milán, de gran rendimiento a lo largo del certamen, no formaba parte del esquema principal, generando cierta incertidumbre en la antesala del pitazo inicial.

¿Por qué no juega Lautaro Martínez frente a España?

A diferencia de otros casos donde las ausencias responden a molestias físicas o suspensiones por acumulación de tarjetas, la baja del delantero bahiense del once titular obedece estrictamente a una decisión táctica de Lionel Scaloni. Lautaro Martínez no juega hoy desde el arranque debido a que el cuerpo técnico priorizó otro perfil de atacante para lastimar la estructura defensiva que propone el seleccionado europeo.

El entrenador nacido en Pujato analizó detenidamente los movimientos de la defensa española y decidió que, para este planteo en particular, necesita mayor presión alta, movilidad constante y asociación rápida en tres cuartos de cancha, características que lo llevaron a inclinarse por otra de sus figuras estelares. Cabe destacar que el Toro se encuentra en perfectas condiciones físicas y será una pieza de recambio fundamental para el segundo tiempo, cuando el desgaste del partido comience a pesar en los defensores rivales.

Lautaro Martínez coronó la victoria ante Suiza.

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¿Quién asume el lugar de Lautaro Martínez en el ataque de Argentina?

Ante la decisión táctica de relegar a Lautaro Martínez al banco de relevos, el cuerpo técnico confió nuevamente en la inagotable energía de Julián Álvarez. La Araña será el encargado de comandar la ofensiva argentina desde el primer minuto.

De esta forma, la responsabilidad en la zona caliente del ataque recaerá sobre el ex delantero de River, quien estará acompañado en la delantera por el capitán Lionel Messi. Con su habitual despliegue para asfixiar la salida rival y su instinto goleador, Álvarez buscará ser la llave para desarticular la posesión española y acercar a la Selección Argentina a la obtención de una nueva Copa del Mundo.