España se consagró campeón del mundo, pero así y todo, parte importante de la prensa focalizó en los jugadores de la Albiceleste.

El Mundial 2026 llegó a su fin luego de la disputa de los 104 partidos estipulados. España superó 1 a 0 a Argentina en el tiempo extra y se consagró campeón del mundo por segunda vez en su historia. Los de Luis dela Fuente fueron ampliamente superiores durante todo el encuentro y fueron los justos ganadores de la Copa del Mundo.

Como era de esperar, en la final del Mundial se vivieron momentos de máxima tensión, especialmente cuando el árbitro esloveno pitó el final del encuentro. Allí hubo empujones, trompadas e insultos. La prensa internacional, que durante todo el Mundial apuntó contra Argentina, focalizó en esa desagradable situación y lo plasmó en sus portales web.

Por otro lado, estuvieron los medios que se quedaron con el triunfo español, la conquista de su segunda Copa del Mundo y también en Ferrán Torres, el héroe de la jornada ya que fue él quien marcó el único tanto del partido al minuto 106. Otros portales pusieron el foco en la continuidad tanto de Lionel Messi como de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Repercusiones internacionales del título de España

As – España

As – España

Marca – España

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Marca – España

Mundo Deportivo – España

Mundo Deportivo – España

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L´Equipe – Francia

L´Equipe – Francia

Gazzetta dello Sport – Italia

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Gazzetta dello Sport – Italia

Corriere dello Sport – Italia

Ge Globo – Brasil

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El Espectador – Colombia

Redgol – Chile

Ovación – Uruguay

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