El mediocampista español comentó la publicación que hizo Leo después de la derrota de Argentina. Su mensaje de admiración no tardó en multiplicarse en las redes sociales.

La imagen de Lionel Messi abandonando el campo de juego entre lágrimas después de la final del Mundial todavía sigue conmoviendo al fútbol. La derrota de Argentina ante España no solo dejó una profunda huella en el pueblo argentino, sino también en muchos protagonistas del deporte, incluso entre quienes apenas unas horas antes celebraban la conquista de la segunda estrella con la camiseta de la Roja.

Uno de ellos fue Gavi. Y es que el mediocampista del Barcelona, luego de festejar en Madrid junto a los hinchas y el resto del plantel campeón, tuvo un gesto que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

Después de que Messi rompiera el silencio con una publicación en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo recibido tras el subcampeonato, el futbolista español dejó un comentario cargado de admiración. “El número uno siempre“, escribió, acompañado por un emoji de corazón.

En apenas una hora, el mensaje ya había superado los 15 mil “Me Gusta” de otros usuarios, convirtiéndose en uno de los más destacados de la publicación del capitán argentino.

¡¡RESPETO POR EL GOAT!! Luego de ser parte de los festejos españoles en Madrid por la 2° estrella, Gavi comentó el posteo de Instagram que hizo Leo Messi, lamentando la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo: "EL NÚMERO 1 SIEMPRE ❤️"



🏆 #ESPNMundial pic.twitter.com/SSiBUFZNd5 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 20, 2026

El reconocimiento no sorprendió. Aunque nunca llegaron a compartir vestuario, Gavi creció viendo la etapa más brillante de Messi en Barcelona. De hecho, el español debutó en el primer equipo durante la temporada 2021/22, temporada en la que Leo llegó al París Saint-Germain. Ni la felicidad de haber conquistado el Mundial opacó la admiración que siente por posiblemente uno de sus ídolos.

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Pedro Porro también destacó el Mundial de Argentina

Las muestras de respeto hacia la Albiceleste no terminaron allí. El lateral derecho español también fue consultado por el desarrollo de la final y por el estilo de juego “agresivo” del equipo de Lionel Scaloni. Pero, lejos de alimentar esa discusión, eligió destacar el recorrido de Argentina. “Es su manera de jugar y yo no tengo por qué contrarrestar eso. Al fin y al cabo, ha sido una gran selección durante todo el Mundial y lo ha demostrado remontando partidos”, expresó.

Y en diálogo con Mundo Deportivo, agregó: “También se merecía estar en la final y la verdad es que ha sido una final muy bonita. Por suerte, ha caído para nosotros. También darle la enhorabuena a ellos por el gran trabajo que han hecho durante todo el Mundial”.