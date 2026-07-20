La Selección Argentina volvió al país luego del subcampeonato en el Mundial 2026: así fue el recibimiento

Tras la derrota en la final ante España, la Albiceleste ya se encuentra en el país, donde recibe un reconocimiento por la gran actuación.

La Selección Argentina afronta el trago amargo que significó la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Una vez más, la Albiceleste peleó por el título y cerró, aunque sin la frutilla del postre, una de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol argentino.

En ese contexto, mientras se desarrollan los festejos en España, gran parte del plantel y del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni regresaron este lunes a Buenos Aires. El vuelo ARG1971 de Aerolíneas Argentinas arribó poco después de las 18 en Ezeiza.

A pesar del importante contraste con respecto al recibimiento del equipo tras la conquista de Qatar 2022, miles de hinchas esperaron a los protagonistas y los acompañaron en su traslado desde el aeropuerto hasta el predio Lionel Andrés Messi para agradecerles por el esfuerzo y las alegrías en el camino a la final.

Junto a sus familias, que llegaron poco antes en un avión diferente, arribaron Dibu Martínez, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y José Manuel López.

¡LA LLEGADA DE LA SELECCIÓN AL PAÍS! 🇦🇷



El combinado Albiceleste ya está en suelo argentino luego del subcampeonato en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/NTORKNmbuc — TyC Sports (@TyCSports) July 20, 2026

Plantel, cuerpo técnico y dirigentes bajaron del avión en un sector especial de Ezeiza al ritmo de ‘Muchachos’, interpretada por la banda de Granaderos. Allí, se subieron a un micro descapotable para tomar rumbo al predio y estar en contacto con los hinchas durante el camino.

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💙🇦🇷 ¡ARGENTINA RECIBE A LA SCALONETA!



El combinado Albiceleste ya está en suelo argentino luego del subcampeonato en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/IKqoAjnALk — TyC Sports (@TyCSports) July 20, 2026

🇦🇷👏 ¡IM-PRE-SIO-NAN-TE RECIBIMIENTO PARA LA SCALONETA!



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Los 10 jugadores que evitaron volver a Argentina este lunes

Por sus compromisos con sus clubes, en Europa y en Estados Unidos, además del inicio de sus vacaciones, un puñado de integrantes de la Albiceleste decidieron no volver a Buenos Aires tras la final.

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Ellos fueron Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina.