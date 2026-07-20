Leandro Paredes jugó lesionado el Mundial: qué tiene y cuándo vuelve a Boca

Tras la final que Argentina perdió ante España, se reveló que el mediocampista disputó los últimos 3 partidos con una cuestión física.

Leandro Paredes fue una de las claves para que la Selección Argentina llegue a la final de la Copa del Mundo 2026, a pesar de que en el partido decisivo no fue titular. Sin embargo, ingresó en el entretiempo y disputó todos los minutos que restaban del encuentro estelar frente a España, pero horas más tarde se reveló que jugó lesionado.

Cabe recordar que el capitán de Boca tuvo un drástico cambio a lo largo del Mundial. En primera instancia, empezó de suplente y luego se ganó el puesto durante los mata-mata, a base de sólidos rendimientos cuando saltaba al campo de juego y cambiaba la cara del equipo. A pesar de eso, Lionel Scaloni no lo incluyó en la formación inicial, pero por un motivo.

Leandro Paredes con la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, según reveló Martín Arévalo, Paredes jugó con una fisura en una costilla. Esta cuestión física la arrastró durante más de una semana, a tal punto que estuvo lesionado ante Suiza, Inglaterra y España. Sin ir más lejos, aunque hizo un enorme esfuerzo para estar presente en la cancha, no pudo completar ninguno de los partidos.

De hecho, hubo días en los que le costaba respirar por el dolor que le producía. Claro que el cuerpo técnico y médico de la Selección Argentina, de mutuo acuerdo con Leandro y el plantel, no lo revelaron porque los rivales iban a aprovechar para buscar chocarlo en esa zona. Así las cosas, se guardó el secreto hasta que finalizó el Mundial 2026.

Leandro Paredes con la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Una lesión de este tipo amerita descanso, pero el objetivo estaba puesto en volver a ganar la Copa del Mundo, por lo que se priorizó su participación. Pero la realidad marca que el dolor fue en aumento y por eso cada vez jugó menos. En ese sentido, el mediocampista disputó 110 minutos ante Suiza y 64 frente a Inglaterra, además de ser suplente en la final.

Cuándo vuelve Paredes a Boca

Luego de su participación en el Mundial con la Selección Argentina debe regresar a Boca, que ya está en plena competencia y por jugarse los 16avos de final de la Copa Sudamericana (23 y 30 de julio). Por ese motivo, en las próximas horas Rodolfo Arruabarrena hablará con Leandro Paredes para decidir cuándo se sumará al grupo. Cabe recordar que no tuvo vacaciones ni descanso.

Leandro Paredes con la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)