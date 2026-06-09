Últimas 48hs de caos en Estados Unidos previo al Mundial 2026: prohíben el ingreso de un árbitro FIFA, maltratan a un campeón del mundo y más

Están apareciendo las complicaciones que se esperaban con la llegada de las delegaciones mundialistas a territorio norteamericano.

Restan dos días para el inicio del Mundial 2026 y los diferentes seleccionados empiezan a arribar a tierras norteamericanas para ocupar sus respectivas bases mundialistas. En ese contexto, están dándose situaciones complicadas con el proceso migratorio y otras irregularidades producto del fuerte control en Estados Unidos.

Omar Abdulkadir Artan, Un árbitro FIFA premiado y reconocido en África fue impedido de su ingreso por ser de Somalia; Fabio Cannavaro, un campeón del mundo y Balón de Oro, fue requisado exhaustivamente junto a toda la delegación de Uzbekistán, selección que entrena en esta Copa del Mundo; en Irán revocaron todas las entradas para fanáticos de cara a sus partidos en suelo estadounidense, y eso no fue lo único que pasó en estas últimas 48 horas. Lo repasamos.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro FIFA, fue denegado de ingresar a Estados Unidos

Los árbitros del Mundial 2026 tendrán su base en Florida, Estados Unidos. Allí se dirigió el somalí Omar Abdulkadir Artan, un árbitro FIFA reconocido en áfrica y galardonado como el mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol.

Omar Abdulkadir Artan, prohibido de ingresar a Estados Unidos.

Abdulkadir Artan se dirigía a arbitrar su primera Copa del Mundo, pero fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde pasó una entrevista migratoria de 11 horas, luego de la cual le fue impedido su ingreso al país norteamericano para hacer su trabajo en la Copa de Mundo, a pesar de tener todos los papeles y visado correctos y de que FIFA hubiera anticipado que no habría esta clase de problemas en el contexto del Mundial.

“Estoy muy, muy decepcionado. Soy simplemente un árbitro intentando cumplir su sueño, el sueño más grande de mi vida: llegar al Mundial. Creo que tienen un problema con mi país”, expresó Abdulkadir Artan en diálogo con The Athletic.

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Fabio Cannavaro y Uzbekistán, exhaustivamente requisados en el aeropuerto

Fabio Cannavaro, campeón del mundo y balón de oro en 2006, se quejó del protocolo de seguridad al que se sometió la Selección de Uzbekistán que entrena, a su llegada a Estados Unidos para enfrentarse a los Países Bajos en el último partido amistoso antes del inicio del Mundial.

Fabio Cannavaro se quejó de cómo fue el ingreso de Uzbekistán a Estados Unidos. (Getty)

“Me dijeron que esas eran las reglas, pero al final la inspección solo nos la hicieron a nosotros, así que me pareció curioso. Tendrán que preguntarles a ellos el motivo”, declaró el italiano, visiblemente molesto, en una entrevista con la cadena china CGTN.

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El exhaustivo registro incluyó un detector de metales, y su equipaje fue revisado por perros policía en busca de sustancias ilícitas.

Aymen Hussein, delantero de Iraq, fue interrogado por 7 horas

Otro futbolista que tuvo problemas en su ingreso a Estados Unidos fue el iraquí, Aymen Hussein, delantero del seleccionado, quien fue detenido en el proceso migratorio e interrogado durante 7 horas. “Me trataron como a un terrorista”, acusó luego.

Aymen Hussein fue detenido e interrogado 7 horas en su llegada a Estados Unidos. (Getty)

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Hussein, que había llegado junto a toda la delegación iraquí a tierras estadounidenses para hacer base en Greenbrier, Virginia, fue separado de sus compañeros. Las autoridades norteamericanas alegaron que se habían confundido de persona, luego de otorgarle el paso al país y permitirle regresar con sus compañeros.

Irán entrará y saldrá de Estados Unidos en sus días de partido

A pesar de tener sus tres partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos (dos en Los Ángeles y uno en Seattle), la delegación iraní tendrá que hacer base en México. Además, se confirmó que sólo se les permitirá ingresar a territorio estadounidense en día de partido, y deberán abandonarlo en el mismo día, sin poder pasar la noche allí.

Irán sigue con complicaciones de cara a la Copa del Mundo.

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Además, hay reportes que indican que desde FIFA revocaron las entradas correspondientes a la Federación Iraní, que eran el 8% de las entradas disponibles para cada partido de la fase de grupos, que la Federación tenía para repartir o vender.