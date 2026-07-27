Con Argentina como protagonista, la FIFA eligió el mejor gol del Mundial 2026

Una semana después de la consagración de España en la Copa del Mundo, se reconoció la anotación más destacada de la competición.

La Copa del Mundo 2026 terminó el domingo pasado con la consagración de España, que sumó su segunda estrella. Sin embargo, aún había ítems por definir y la FIFA se encargó de ultimarlos en estas horas. En ese sentido, eligió el mejor gol del Mundial y, como no podía ser de otra manera, el protagonista fue Sidny Lopes Cabral de la Selección de Cabo Verde.

El golazo de Sidny Lopes Cabral en Cabo Verde – Argentina por el Mundial 2026. (Getty Images)

Cabe recordar que hubo varios golazos a lo largo de la competición. Sin ir más lejos, Eldor Shomurodov de Uzbekistán quedó en el segundo lugar, mientras que Wilson Isidor de Haití logró la tercera ubicación en esta cuestión. Así, el lateral izquierdo consiguió la misma marca que Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.

Lo cierto es que el golazo de Sidny Lopes Cabral a la Selección Argentina fue elegido el mejor del Mundial 2026. Con una magnífica gambeta para dejar en el camino a Alexis Mac Allister, el defensor sacó un remate que ingresó en el ángulo más lejano y dejó sin respuesta a Emiliano Martínez, que poco pudo hacer. Así, ganó el premio Gol Hyundai del Torneo.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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Dicho tanto significó el 2-2 durante el alargue por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. A pesar de que la Albiceleste se había puesto en ventaja nuevamente, el ambidiestro aprovechó su virtud y protagonizó la anotación más destacada del certamen más importante del planeta, que desató un delirio en el Miami Stadium que estaba colmado de fanáticos.

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De hecho, él mismo lo explicó. “En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: ‘Vamos a intentarlo’“, confesó en primera instancia el neerlandés de padres oriundos de Cabo Verde. “Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra Busqué ese lugar y conecté un gran disparo“, reconoció inmediatamente después.

Sidny Lopes Cabral tras convertir un golazo en Cabo Verde – Argentina por el Mundial 2026. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, continuó: “Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer“. Luego, el lateral completó: “Acababa de marcar un gol espectacular. Todos sueñan con marcar en un Mundial, pero hacerlo en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz“.

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Por último, hizo una revelación. “Antes del partido les había dicho a mi madre y a mi novia que, si marcaba, correría hacia ellas“, contó. Además, recordó: “Cuando llegué, vi a mi madre llorando. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba justo a mi lado“. E increíblemente, soltó: “¡Todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado cuando marqué!”.

Sidny Lopes Cabral tras convertir un golazo en Cabo Verde – Argentina por el Mundial 2026. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que hace apenas 3 temporadas jugaba en la quinta división de Alemania y utilizaba bolsas de basura como cortinas improvisadas. En la actualidad y a sus 23 años, viste la camiseta de Trabzonspor en la Super Lig de Turquía, donde posee contrato hasta el 30 de junio de 2031 y su cotización actual es de 4 millones de euros, según Transfermarkt.