Lisandro Martínez sobre la campaña antiArgentina: ”No tienen de dónde generar ese odio”

El defensor de la Selección se refirió a la campaña mundial de odio en contra de Argentina y de los argentinos.

Después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, las redes sociales se inundaron de comentarios negativos de varios de los países de Europa y de Latinoamérica contra la Selección Argentina. Y se estipulaba que durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 iba a continuar, pero siempre en el plano de, en cierto punto, un juego virtual. Sin embargo, era impensado que las hostilidades escalaran al nivel que llegaron en el marco de la Final y en el post de la definición del certamen.

Una presencia abultadamente llamativa de publicaciones que al principio intentaban instalar cierto favoritismo del arbitraje (incluso con imágenes diseñadas con IA que alcanzaban cientos de miles de likes) y que después se fueron transformando en graves acusaciones, mayormente por fuera de lo deportivo, no solo en redes, sino ya directamente en medios de comunicación de todas partes del mundo con artículos tendenciosos y fake news, que, evidentemente, incentivaron para que lamentablemente ocurriesen preocupantes casos de violencia física contra argentinos en todas partes del mundo.

Quien hizo referencia a esta condenable campaña xenófoba fue Lisandro Martínez, en una conversación que mantuvo con ESPN: “Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio. También veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival”.

Por otro lado, el defensor se expresó ante la insólita recriminación de medios españoles por la actitud de los jugadores de la Selección Argentina durante la entrega de premios: ”También se decía después de la Final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí. Y después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”.

"UN POQUITO DE BRONCA…" Lisandro Martínez expresó su opinión ante la pregunta sobre la 'campaña anti Argentina'. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/rU4ee6r5GR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Para cerrar, Licha remarcó el festejo tras la victoria sobre Inglaterra en la Semifinal en el que mostraron la bandera con la leyenda ”Las Malvinas son Argentina”: ”Fue un momento único. La verdad que bueno, es parte de nuestra historia. Hicimos memoria y honor a todos los caídos de Malvinas”.

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Los números de Lisandro Martínez en el Mundial 2026

Lisandro Martínez fue titular en 7 de los 8 partidos que jugó la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Solo no sumó minutos en el tercer partido de la fase de grupos frente a Jordania. En total registró un gol y una asistencia (ambos vs. Cabo Verde) en 626 minutos.

En síntesis