Yakin confirmó que Manzambi no podrá jugar para Suiza contra Argentina: “Lo hemos intentado”

El entrenador confirmó la baja del futbolista que venía destacándose como una de las máximas figuras del seleccionado suizo.

La conferencia de prensa que Murat Yakin brindó este viernes desde Kansas City confirmó el peor de los temores que existían en Suiza. Johan Manzambi, quien venía destacando como una de las grandes figuras del equipo con tres goles y dos asistencias, no estará en condiciones de jugar los cuartos de final del Mundial ante Argentina.

“Lamentablemente, Johan aún no puede jugar. Hemos intentado que se recupere, pero es demasiado pronto para que juegue. Veremos cómo jugamos mañana”, manifestó el entrenador al ser consultado sobre la condición del futbolista del Friburgo, que ya se había perdido el partido de octavos ante Colombia.

“La baja de Manzambi es un golpe durísimo. Tenía la moral alta. Desafortunadamente, no puede jugar. Intentaremos compensar su ausencia como equipo. Estamos muy ilusionados”, agregó Yakin.

Manzambi había sufrido un golpe durante el entrenamiento previo a ese duelo ante el seleccionado Cafetero que le ocasionó una contusión en la rodilla. El jueves se lo había visto realizar algunos ejercicios, protegiendo la zona con una rodillera, pero finalmente quedó descartado para enfrentar al equipo de Scaloni.

Johan Manzambi no podrá jugar contra Argentina.

Al haberse descartado un esguince o lesión ligamentaria, el jugador sí estaría en condiciones de regresar al equipo si es la Selección de Suiza la que logra imponerse en Kansas City y sellar así un boleto a semifinales que sería histórico.

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No teme por el arbitraje

Murat Yakin no consideró que hubiese existido una influencia arbitral favorable a la Selección Argentina en la remontada del partido de octavos de final ante Egipto. En ese sentido, tampoco teme que la actuación arbitral pueda afectar el normal desarrollo del duelo en Kansas City.

“Creo que los partidos son justos. Todo se puede resolver con el VAR. Sabemos que juegan duro. Hay mucha intensidad física y pasión en cada partido. Simplemente tenemos que estar a la altura. Está mal discutir con ellos (los árbitros) después del partido. Eso no tiene nada que ver con la justicia”, manifestó.

Data clave

Johan Manzambi quedó descartado en Suiza para el partido contra Argentina.

quedó descartado en Suiza para el partido contra Argentina. Tres goles y dos asistencias registra el delantero lesionado en este Mundial.

registra el delantero lesionado en este Mundial. Murat Yakin descartó temores respecto al arbitraje del encuentro en Kansas City.