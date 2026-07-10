Lehmann criticó el respeto que los jugadores de Suiza mostraron por Messi antes de enfrentar a Argentina en el Mundial: “Solo quieren ganar su camiseta”

Jens Lehmann, ex arquero de la Selección de Alemania que se encuentra cubriendo el día a día del Mundial 2026 para Welt TV, fue crítico de las manifestaciones que una amplia mayoría de futbolistas suizos hicieron durante la previa del partido de cuartos de final contra Argentina, entendiendo que expresaron excesivo respeto por Lionel Messi cuando será precisamente el rival a vencer.

“Creo que los suizos están deseando ganarse la camiseta de Messi o algo así después del partido”, sentenció. Poco después, minimizó las chances del seleccionado europeo de imponerse en el duelo de este sábado y sellar un boleto histórico a las semifinales de la Copa del Mundo.

“Los suizos son simplemente suizos. Al final, cuando llegue el momento decisivo, se preguntarán ‘¿cómo se supone que vamos a vencer a los argentinos?’. Casi nadie da el gran salto, por eso sorprende tanto que Roger Federer sea una estrella mundial del tenis”, dijo para minimizar el sentido de competitividad de los deportistas de dicho país.

Las palabras del verdugo de la Selección Argentina en la definición por penales que decidió los cuartos de final del Mundial de 2006 en favor del seleccionado local no cayeron bien a la prensa suiza. De hecho, el diario Blick las replicó ironizando sobre el presente del fútbol alemán.

Suiza se ilusiona con un histórico boleto a semifinales.

“Grandes palabras de Jens Lehmann. Sobre todo teniendo en cuenta que la selección suiza eliminó a la entonces vigente campeona del mundo, Francia, en la Eurocopa 2021 y a la vigente campeona, Italia, en octavos de final de la última Eurocopa. Sería, por lo tanto, la tercera vez en los últimos cinco años que Suiza elimina a un campeón. Pero bueno: si fracasan, al menos será contra el número 2 del mundo y no contra el número 34, como Alemania“, fue la sentencia.

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Los elogios de los futbolistas suizos a Messi

Con el capitán Granit Xhaka a la cabeza, fueron muchos los jugadores de la Selección de Suiza que repartieron elogios a Lionel Messi en los últimos días. “No se si podremos detenerlo durante 90 o 120 minutos. Para mí, y para todos nosotros que jugamos en la Era de Messi, es un privilegio enfrentarlo. Es un privilegio jugar en la Era de Messi y es un privilegio ser parte de su historia”, señaló el número 10.

Breel Embolo, autor de dos goles en este Mundial, lo destacó como “el mejor jugador de la historia”, mientras que Remo Freuler no ocultó su entusiasmo al poder enfrentarlo por primera vez, destacando que “es un gran honor jugar contra un futbolista de su calibre”. Cedric Itten también hizo referencia al máximo goleador en la historia de los Mundiales: “No hay nada mejor que jugar contra Argentina y Lionel Messi en un Mundial. Está en un estado de forma excepcional y tenemos que estar muy preparados para los cuartos de final”.

Data clave

Jens Lehmann criticó el respeto de los futbolistas suizos hacia Lionel Messi.

criticó el respeto de los futbolistas suizos hacia Lionel Messi. Argentina y Suiza jugarán este sábado por los cuartos de final del Mundial.

jugarán este sábado por los cuartos de final del Mundial. Granit Xhaka elogió a Lionel Messi antes del cruce por cuartos de final.