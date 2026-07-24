Jürgen Klopp fue presentado en Alemania y puso sobre aviso a toda la prensa: “Si van tras mi familia, me voy”

Jürgen Klopp se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de la selección alemana y mostró los colmillos desde un primer momento.

Luego de un nuevo fracaso mundialista para la Selección de Alemania, este viernes Jürgen Klopp fue presentado como el nuevo seleccionador del primer equipo, en lo que se espera sea el primer paso hacia una nueva era de una de las naciones más fuertes en la historia del fútbol.

Klopp, que llevaba dos años sin entrenar, tras dejar Liverpool en 2024, tiene una tarea titánica por delante, y empezó por domesticar a la prensa local que fue sumamente agresiva con Julian Nagelsmann, el entrenador que tuvo que dejar su cargo luego de la Copa del Mundo.

Jürgen Klopp es nuevo seleccionador de Alemania. (Getty)

“La selección tiene la capacidad de unirnos a los alemanes como casi ninguna otra cosa, y estoy esperando con ansias esta tarea especial en el fútbol alemán, la cual tendremos que tomar juntos con humildad y paciencia: desarrollando un equipo de jugadores que lucha por el otro, que disfruta del fútbol y en el que la gente de nuestro país puede sentirse identificada y alentar”, comenzó Klopp, con un mensaje esperanzador.

Sin embargo, no tardó demasiado en mostrar los colmillos con la prensa local, que se cargó ya a dos entrenadores: “No estoy tomando este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Julian Nagelsmann. Lo estoy aceptando a pesar de haber visto cómo trataron -en Inglaterra- a Thomas Tuchel”, advirtió.

Klopp no aceptará el trato que la prensa tuvo con Nagelsmann. (Getty)

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“El día que no me quieran más, me iré, sin indemnización. Si mañana dicen que soy basura, me voy. Si la DFB no me quiere más, me voy. Si se comportan mal y van por mi familia, me voy“, continuó Klopp, con tono firme.

Y dejó claro que la Selección de Alemania será su último trabajo en los banquillos: “Critíquenme por lo que no funciona, estaré contento de trabajar en ello. Pero les dejo claro algo: Jürgen Klopp no tendrá más carrera luego de la selección. Idealmente, este será el punto final de mi carrera“.

La Selección de Alemania no gana nada desde el Mundial 2014

La conquista del Mundial 2014 en Brasil fue el punto álgido de la Selección de Alemania en un proyecto liderado por Joachim Löw desde la dirección técnica y que consagró a una generación de ensueño, con futbolistas como Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller, Philipp Lahm o Bastian Schweinsteiger. Sin embargo, desde allí todo ha ido en decadencia y sus resultados así lo demuestran:

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Eurocopa 2016: Eliminado en semifinales (0-2 vs. Francia)

Eliminado en semifinales (0-2 vs. Francia) Mundial 2018: Eliminado en fase de grupos

Eliminado en fase de grupos Nations League 2018/19: Eliminado en fase de grupos

Eliminado en fase de grupos Nations League 2020/21: Eliminado en fase de grupos

Eliminado en fase de grupos Eurocopa 2021: Eliminado en octavos de final (0-2 vs. Inglaterra)

Eliminado en octavos de final (0-2 vs. Inglaterra) Mundial 2022: Eliminado en fase de grupos

Eliminado en fase de grupos Nations League 2022/23: Eliminado en fase de grupos

Eliminado en fase de grupos Eurocopa 2024*: Eliminado en cuartos de final (1-2 vs. España)

Eliminado en cuartos de final (1-2 vs. España) Nations League 2024/25**: Eliminado en semifinales (1-2 vs. Portugal)

Eliminado en semifinales (1-2 vs. Portugal) Mundial 2026: Eliminado en 16avos de final (1-1 vs. Paraguay y penales)

*: Alemania fue organizador de la Eurocopa 2024

**: Alemania fue anfitrión del Final Four de la Nations League 2024/25

Síntesis

Jürgen Klopp fue presentado este viernes como nuevo seleccionador de Alemania .

fue presentado este viernes como nuevo seleccionador de . Klopp vuelve a dirigir tras dejar el Liverpool en 2024, reemplazando a Julian Nagelsmann .

vuelve a dirigir tras dejar el en 2024, reemplazando a . La Selección de Alemania será el último trabajo en la carrera de Jürgen Klopp.