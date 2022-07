El jueves pasado terminó la primera semana de Canta Conmigo Ahora, programa de El Trece que marcó la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión luego de varios meses de inactividad. El reality de canto, que cuenta con importantes jurados como Cristian Castro y el Puma Rodríguez, tuvo un gran inicio de semana en cuanto al rating pero con el correr de las transmisiones fue bajando el rating.

Luego de la final de El Hotel de los Famosos del lunes pasado, Canta Conmigo Ahora tuvo un debut de 15,7 puntos de rating. Con el paso de los minutos incluso llegó al pico de 17,4, superando ampliamente a La Voz Argentina 2022. Sin embargo, este jueves, último día de la semana para el reality, sufrió una fuerte caída.

El programa de El Trece se mantuvo con un promedio de 11 puntos en la última emisión semanal. La Voz Argentina, su principal competidor, nuevamente repuntó y se mantuvo por encima de los 15 durante toda la transmisión.

¿Cómo ver Canta Conmigo Ahora?

Canta Conmigo Ahora, adaptación argentina del exitoso formato All Together Now de la televisión inglesa, se transmite de lunes a jueves desde las 22:30 horas por la pantalla de El Trece.