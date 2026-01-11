Por qué no juega Kylian Mbappé hoy vs. Barcelona por la final de la Supercopa de España

El fútbol español se viste de gala. Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo, desde las 16, en el King Abdullah Sports City Stadium, en Arabia Saudita, por la final de la Supercopa de España. Sin embargo, el Merengue afrontará el clásico con un fuerte dolor de cabeza: Kylian Mbappé no formará parte del once inicial.

La duda, que mantuvo en vilo a los hinchas hasta la confirmación del equipo titular, terminó desfavoreciendo a Kiki, que se encuentra el límite desde lo físico. Xabi Alonso, siguiendo la recomendación estricta del cuerpo médico, optó por no arriesgar a su máxima figura desde el arranque y lo envió al banco de suplentes.

En lugar del astro francés ingresará Gonzalo García. En un principio, Xabi se había decantado por Arda Guler para reforzar el mediocampo, pero minutos después dio marcha atrás con la decisión y apostó a la continuidad del joven español, que tendrá su tercera titularidad consecutiva (ante Atlético de Madrid por semifinales y Betis por liga, donde se despachó con tres goles).

Por qué no juega Mbappé

El motivo de la suplencia de Mbappé ante Barcelona es meramente físico. El delantero francés no logró recuperarse totalmente de un esguince en la rodilla izquierda, que arrastra desde finales del 2025, y que ya le impidió estar convocado en el derbi de semifinales ante el Atlético de Madrid.

La ilusión se había encendido en la Casa Blanca cuando Mbappé respondió con normalidad en la práctica del pasado viernes y se tomó un avión rumbo a Arabia Saudita para sumarse al resto de la delegación. Sin embargo, tras evaluar su evolución en las últimas horas y considerando la intensidad que demanda un Clásico, el cuerpo técnico decidió que no estaba apto para disputar los 90 minutos.

De esta manera, Real Madrid irá en búsqueda de la Supercopa con una formación conformada por: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Guler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Jude Bellingham; Rodrygo y Vinicis Jr. Eso sí, cuentan con la garantía de tener Kiki aguardando por una oportunidad entre los suplentes, al igual que Franco Mastantuono.

