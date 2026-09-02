Condenan a un jugador de Real Madrid por conducir en estado de ebriedad

El defensor del Merengue también deberá enfrentar a la Justicia por un caso de distribución de pornografía.

Raúl Asencio nació en Las Palmas de Gran Canaria, pero desde chico vive en Madrid ya que se desempeña como futbolista de Real Madrid. Allí se formó, tuvo su estreno en tercer equipo, luego hizo lo propio en el Castilla y más tarde en el primer equipo en el año 2024. En esta oportunidad, el defensor no es noticia por alguna cuestión futbolística, sino por haber sido condenado por conducir en estado de ebriedad, superando cuatro veces el límite de lo permitido.

El hecho ocurrió el pasado 16 de agosto en el sur de Gran Canaria, según informó el medio Atlántico Hoy. Asencio conducía su Porsche por esa región cuando fue detenido en un control policial de rutina y allí le realizaron un test de alcoholemia y el resultado fue contundente: 0,90 mg/ l de alcohol, cuando la tasa máxima es de 0,25%.

Cabe destacar que en España, cuando la tasa es mayor a 0,60 mg/l de alcohol se lo considera un delito contra la seguridad vial. Hay que aclarar que Asencio no tuvo un accidente, solamente fue detenido en un control vehicular. Una vez consumado el hecho, apenas tres días después se celebró un juicio rápido en San Bartolomé de Tirajana y allí fue encontrado culpable.

La sanción a Raúl Asencio

La Justicia de Gran Canaria encontró culpable a Raúl Asencio por conducir en estado de ebriedad y superar ampliamente el límite permitido, por tal motivo sentenció una multa de 14.400 euros y el retiro de la licencia para conducir por los próximos ocho meses.

Raúl Asencio acumula 70 partidos jugados en la Primera de Real Madrid. (Foto: Getty).

Asencio deberá enfrentar nuevamente a la Justicia

En septiembre de 2023, los jugadores de Real Madrid, Raúl Asencio, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García fueron acusados por dos mujeres -una mayor y otra menor de edad- de haber sido grabadas sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales.

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La Justicia determinó que Asencio no formó parte de la grabación, pero sí de recibir el video y difundirlo, por lo que en mayo de 2025 el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana notificó que finalizaba la investigación y abría un proceso penal contra él por delito contra la intimidad.

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