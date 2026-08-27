Este jueves se sorteó la Fase de Liga de la Champions League. Los 36 equipos clasificados ya conocen a sus rivales para la primera instancia del torneo en la que cada uno de los equipos se mide ante dos rivales de cada uno de los bombos. Esta modalidad permite que en la Fase de Liga haya partidos apasionantes en cada fecha.

Hace algunos años que la UEFA determinó que sus torneos continentales se jueguen con este formato: los 8 mejores ubicados en la tabla de posiciones se clasifican directamente a los octavos de final, del 9 al 24 disputan los 16avos, mientras que los últimos ocho se quedan eliminados directamente.

Los 15 partidos más apasionantes de la Fase de Liga de la Champions

Real Madrid vs. Inter

Manchester United vs. Bayern Munich

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Arsenal vs. Real Madrid

Manchester City vs. PSG

Barcelona vs. Manchester City

Inter vs. Liverpool

PSG vs. Barcelona

Barcelona vs. Como

Bayern Munich vs. Atlético de Madrid

Bayern Munich vs. Arsenal

Manchester United vs. Atlético de Madrid

Barcelona vs. Aston Villa

PSG vs. Roma

Roma vs. Manchester United

¿Cuándo se juega la Fase de Liga de la Champions League 2026/27?

Fecha 1: 8, 9 y 10 de septiembre.

Fecha 2: 13 y 14 de octubre.

Fecha 3: 20 y 21 de octubre.

Fecha 4: 3 y 4 de noviembre.

Fecha 5: 24 y 25 de noviembre.

Fecha 6: 8 y 9 de diciembre.

Fecha 7: 19 y 20 de enero.

Fecha 8: 27 y 28 de enero.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2026/27?

La final de la Champions League 2026/27 se disputará el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Madrid, el mismo es propiedad de Atlético de Madrid. Tal como es habitual hace muchos años en Europa, será una final a partido único.

Estadio Metropolitano de Madrid. (Foto: Getty).