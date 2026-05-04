Dani Alves predicó en el estadio de Atlético de Madrid ante una multitud: “En la cárcel, Cristo me hizo libre”

En diciembre de 2023, una mujer denunció a Dani Alves por abuso sexual en un hecho ocurrido en una discoteca de Barcelona. La Justicia actuó y, en primera instancia, el brasileño fue condenado a una pena de cuatro años por encontrarlo culpable del delito de abuso sexual. Por tal motivo, desde febrero de 2024, el ex Barcelona estuvo en prisión.

Sus abogados recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en marzo de 2025 se decidió absolver a Dani Alves luego de estar 14 meses en prisión. Una vez que salió de la cárcel, el brasileño se acercó como nunca a la religión y se convirtió en predicador de la palabra, aunque oficialmente no es pastor.

Dani Alves ante una multitud en Madrid

El pasado sábado 2 de mayo, en el Estadio Metropolitano de Madrid -propiedad de Atlético de Madrid– se llevó a cabo el evento religioso evangélico The Change Madrid 2026 y allí dijo presente Dani Alves, quien en un momento tomó la palabra y habló ante unas 40 mil personas.

El brasileño comenzó su discurso: “Estuve 14 meses en la cárcel, pero en la cárcel Cristo me hizo libre. No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros. Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan”.

Además, agregó: “Conozco lo que es estar en el fútbol, jugaba ante 80.000 personas: eso no me impresiona. ¡Hay poder de Cristo en este estadio! Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando salgas de aquí, como dice Cristo: ve y no peques más”.

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“Yo sigo estando loco, pero ahora para Dios estoy loco. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay quien dice ‘la vida es corta y hay que vivirla’. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Madrid, España, ¡tú perteneces a Cristo!”, completó.

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