Alarma en la Selección Argentina: Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami vs. Philadelphia Union

A 18 días del Mundial 2026, la Pulga no pudo completar el duelo por la MLS y preocupa a los campeones del mundo.

En el último partido de las Garzas antes del parate por el Mundial 2026, Lionel Messi fue titular en Inter Miami vs. Philadelphia Union, pero no logró completar el duelo y encendió las alarmas en la Selección Argentina a 18 días del arranque de la cita.

El exdelantero de Barcelona y Paris Saint-Germain había estado activo en el primer tiempo que finalizó por 4-4 y contó con dos de sus asistencias. Sin embargo, a 20 minutos del final, pidió el cambio tras sentir una dolencia muscular.

El atacante rosarino se marchó de la cancha directamente al vestuario y genera un dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. La Pulga se fue tomándose el posterior de su pierna izquierda y toda Argentina ahora espera por novedades sobre su estado físico.

ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: Leo Messi se fue acercando con molestias físicas para salir del campo de juego mientras el partido estaba en juego.



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QUE NO SEA NADA, PULGA: Leo Messi pidió el cambio y se fue directo al vestuario durante la victoria de Inter Miami a Philadelphia Union en la #MLS.



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Rodrigo De Paul definió la victoria de Inter

Los protagonistas se fueron al descanso igualados por 4-4. Suárez y Berterame anotaron dobletes para el combinado local, mientras que Milan Iloski aportó un rápido hat-trick y el uruguayo Bruno Damiani aportó el tanto restante para la visita.

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En el complemento, Messi se marchó con el empate en el marcador, pero sus compañeros lograron sacar adelante el trámite para quedar a solo un punto de Nashville en la cima de la Conferencia Oeste. Luis Suárez estampó el 5-4 parcial y Rodrigo De Paul puso el 6-4 definitivo.

Luis Suarez records his hat trick! 💪



And @InterMiamiCF takes a 5-4 lead over Philly. pic.twitter.com/0NzDGu0902 — Major League Soccer (@MLS) May 25, 2026

Happy Birthday Rodrigo De Paul. 🎂



He ices the game with a goal to make it 6-4 @InterMiamiCF. pic.twitter.com/fbLb21AySC — Major League Soccer (@MLS) May 25, 2026

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