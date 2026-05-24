Tras su extraordinaria clasificación de día sábado, Franco Colapinto se enfrenta este domingo a la carrera principal del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. Será una competencia con clima cambiante, promesa de lluvia y muchas emociones. La compartimos en Bolavip.
Gran Premio de Canadá de la F1 2026 EN VIVO y ONLINE: Franco Colapinto va 7º
Franco Colapinto se enfrenta al Gran Premio de Canadá y lo vivis junto a BOLAVIP.
18/68 - ANTONELLI Y RUSSELL ESTÁN DANDO UN CARRERÓN
Pelea constante por la punta de la carrera. Mano a mano ferviente entre los Mercedes, por ahora todo legal.
16/68 - PARÓ NORRIS OTRA VEZ
"Problemas de fiabilidad" le marcan a Norris. Igualmente vuelve a pista con neumáticos nuevos. Extraño todo lo de McLaren hoy. Impropio de la escudería bicampeona del mundo.
14/68 - ALEX ALBON FUERA DE CARRERA
El cambio de trompa de Piastri fue porque lo partió a Albon. Increíble error del australiano que deja al Williams fuera de carrera.
13/68 - PIASTRI A BOXES OTRA VEZ
El McLaren entra a cambiar la trompa y pierde prácticamente una vuelta. Carrera para el olvido para el australiano.
12/68 - ABISMAL DIFERENCIA DE LOS LÍDERES CON LA ZONA MEDIA
Franco Colapinto está a 16 segundos de Isack Hadjar, pierde a razón de un segundo y monedas por vuelta con los de adelante. Seguramente Norris y Piastri atacarán pronto al argentino. Primero lo hará el británico, que está a 6 segundos de Lawson.
9/68 - VERSTAPPEN TERCERO. AVANZAN LOS MCLAREN
Max Verstappen lo pasó a Hamilton y se mete tercero. Atrás, la remontada de Norris (11) y Piastri (14) es lo esperado. Se sacan autos de encima como si nada.
7/68 - RUSSELL AL FRENTE
Estiró el frenaje el británico, provocó que Antonelli se fuera de pista y se pone primero.
6/68 - EMPIEZA EL ATAQUE DE RUSSELL
Récord de vuelta para George Russell, que quiere recuperar el primer lugar de partida.
5/68 - POSICIONES ACTUALES
- ANT
- RUS
- HAM
- VER
- LEC
- HAD
- COL
- LAW
- BEA
- ALO
- GAS
- OCO
- ALB
- NOR
- PIA
- STR
- HUL
- SAI
- BOR
- PER
- BOT
3/68 - COLAPINTO AVANZA AL 7º PUESTO
El argentino, con el abandono de Lindblad y las paradas de los McLaren, que se equivocaron de estrategia, se pone séptimo. Aunque se le escapan los de adelante, que salieron con goma blanda.
2/68 - A BOXES NORRIS
El otro McLaren también se detiene. Adelante los Mercedes, con Antonelli.
1/68 - PIASTRI DIRECTO A BOXES
Directo a cambiar gomas el McLaren. Entró con Intermedios, sale con medios.
SE LARGÓ EL GRAN PREMIO DE CANADÁ
Ahora sí. En marcha la carrera, buena salida de Los McLaren con las intermedias. Norris se puso primero.
SEGUNDA VUELTA DE FORMACIÓN
Sigue sin largarse el Gran Premio, que ahora será a 68 vueltas.
SE QUEDA LINDBLAD
El RB que largaba junto a Colapinto no se puede mover. Otra vuelta de formación. Insólito lo que sucede con Lindblad.
CAOS TOTAL EN LA PARRILLA
Pilotos con blandos, pilotos con medios, pilotos con intermedios. A ver a quien le sale bien la estrategia.
VUELTA DE FORMACIÓN
Giro previo al inicio de la carrera. Hay diferentes opciones, algunos salen con secos y otros con intermedios.
GASLY ADVIERTE POR RADIO
DIEZ MINUTOS PARA LA CARRERA
La recta principal está colmada de ingenieros, mecánicos y personalidades. Los pilotos tratan de aislarse para enfocarse en lo que será el inicio de carrera.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO ANTES DEL GP DE CANADÁ
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 28 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
- Liam Lawson (RB) – 10 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 5 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Alex Albon (Williams) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
EL LANZAMIENTO DE REMERAS DE COLAPINTO NO SALIÓ BIEN
Pierre to the rescue! 😂#F1 #CanadianGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/e1dXxW0q1r— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
LOS PILOTOS VAN SALIENDO A LA PISTA
Poco a poco empieza a haber movimiento en pista. A poco más de media hora, los pilotos salen a la vuelta de reconocimiento y se encaminarán a la grilla de partida. Hay algunas gotas, pero por ahora nada que impacte en la pista directamente.
EL CLIMA, FACTOR CLAVE
Vientos leves, pero con lluvias aisladas. Se espera un Gran Premio donde el clima sea factor y cambiante. Mucho dependerá de la lectura de los equipos.
CAMBIOS EN EL AUTO DE COLAPINTO
La dirección de carrera informó que Alpine realizó un cambio en el auto de Franco Colapinto para el GP de Canadá:
• Se cambió el material de fricción del freno delantero.
Este cambio está dentro de lo reglamentario y no genera ningún tipo de penalización.
FRANCO COLAPINTO SE METIÓ EN EL TOP TEN
El argentino sacó el máximo potencial que tenía el Alpine y largará décimo. Una gran diferencia con respecto a Pierre Gasly, que no pudo pasar la Q2 y quedó en el puesto 14, por detrás de los RB y los Audi.
GRILLA DE PARTIDA
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Arvid Lindblad (RB)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Liam Lawson (RB)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Ollie Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)*
* Largará desde el pitlane.