Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

Las calificaciones de los jugadores del Millonario luego del partido ante el Pirata, correspondiente a la final del Torneo Apertura 2026.

Santiago Beltrán (7): El arquero de River no tuvo nada que hacer en ninguno de los goles de Belgrano. Por el momento, más allá de las tres caídas de su valla, transmitió seguridad, respondiendo de muy buena manera en un par de oportunidades delicadas.

Fabricio Bustos (1): Jugó el partido con miedo, equivocándose en prácticamente todas sus intervenciones y ofreciéndole a Belgrano facilidades para lastimar una y otra vez por su sector. Impreciso con la pelota y sin gravitar casi nunca con sus proyecciones.

Lucas Martínez Quarta (3): Estuvo metido durante todo el encuentro, pero, una vez más, no se caracterizó por la firmeza. No cometió errores groseros, pero no estuvo sólido y volvió a abusar de los pelotazos largos, muchas veces sin sentido. Irregular con el esférico.

Lautaro Rivero (1): Sigue sin ofrecer ninguna garantía y sin darle a River la seguridad que necesita en la zaga central. Tuvo que lidiar con el siempre complicado Passerini y tuvo algunas complicaciones. Muy flojo con la pelota, comprometiendo y hasta regalando. Cometió el penal del segundo gol rival.

Marcos Acuña (6): Llegó con lo justo desde lo físico y fue uno de los mejores jugadores de River a lo largo del partido. Sacrificado, voluntarioso, atento y comprometido de principio a fin. Tuvo que salir promediando el segundo tiempo por una nueva lesión.

Marcos Acuña en acción. (Foto: Getty)

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Fausto Vera (3): Trató de aportarle a River la entrega y el despliegue de siempre, pero no pudo imponerse en prácticamente ninguna faceta del juego. Por momentos se lo vio sobrepasado en la recuperación y no tuvo gran influencia en la circulación y la generación.

Aníbal Moreno (2): Otro que llegó muy exigido físicamente, algo que por momentos se notó. Si bien lo dejó todo para poder darle a River el orden y el despliegue necesarios en la mitad de la cancha, tuvo algunas desatenciones delicadas. De hecho, perdió a Morales en el gol.

Tomás Galván (7,5): Mientras estuvo en la cancha, fue uno de los jugadores más importantes de River, peleando y asistiendo en la primera conquista y resolviendo con mucha clase en la segunda. Quizás le faltó algo de presencia para colaborar en la contención.

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Juan Cruz Meza (1): Totalmente deslucida presentación del joven mediocampista de River, que no estuvo a la altura de una final de este calibre. Poca participación en la generación de juego y escasa solidaridad en la contención. Por momentos caminó la cancha y regaló la pelota en el tercero de Belgrano.

Joaquín Freitas (6): De mayor a menor. Arrancó el cotejo entregándose de forma encomiable, luchando, presionando y obligando. Se fue apagando de manera progresiva, un tanto condicionado por el desgaste físico y por la merma colectiva del equipo.

Freitas en medio de una de sus disputas. (Foto: Prensa River)

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Facundo Colidio (7): Jugó la final de forma positiva, abriendo el marcador con una definición acertada y luego manejando y asistiendo a Galván para el segundo festejo. Peleó, muchas veces en inferioridad numérica y ante pelotazos largos de los centrales.

Ingresaron:

Germán Pezzella (4): Entró para apuntalar la defensa en un momento clave del partido y no pudo conseguirlo. Continuó con la tónica que arrastraba.

Juan Fernando Quintero (-): Ingresó demasiado tarde. Inexplicable la demora en su aparición en el campo.

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Kendry Páez (-): No pudo aportarle absolutamente nada al equipo durante su corta estadía en la cancha.

Maximiliano Salas (-): Trató de generar peligro en el área pero no pudo lograrlo en ningún momento.