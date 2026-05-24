El Ruso Zielinski comparó la final que le ganó a River con la Promoción 2011: “Totalmente diferentes”

Al DT le consultaron por sus dos grandes hazañas en conferencia de prensa. "Ha sido un partido muy parejo", reconoció.

Ricardo Zielinski volvió a ganarle un partido para la historia a River. Casi 15 años después de la Promoción 2011, en donde Belgrano consiguió volver a Primera División, ahora se consagró campeón del Torneo Apertura derrotando al Millonario en la final. El propio entrenador fue invitado a comparar los dos escenarios.

“Ruso 2, River 0. Dos partidos importantísimos, dos manchitas en esa camiseta. Te deben estar amando en Núñez, ¿qué pensás?”, fue la consulta que le hicieron al director técnico en conferencia de prensa, a la cual respondió con la tranquilidad que lo caracteriza.

“No, no, no… son partidos y logros totalmente diferentes, con gente diferente. Uno era una pelea por jugar en Primera, y el otro por salir campeón“, expresó el estratega en los micrófonos, sin querer entrar en chicanas y respetando al Millonario.

En esa sintonía, expresó: “Ha sido un partido muy parejo, fue competitivo en toda la serie. Estaba difícil y se nos dio a nosotros. Hay que disfrutar y valorar al rival, porque es importante lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo como River“.

Franco Vázquez, el único jugador de Belgrano que estuvo en el descenso de River

El Mudo es el unico sobreviviente de aquella Promoción tan bien recordada en el equipo cordobés. Por supuesto, en aquel entonces era titular indiscutido en el equipo de Zielinski y apenas seis meses después de esa hazaña histórica partió rumbo a Europa, en donde jugó durante toda su carrera hasta comienzos de este año.

El la tarde de este domingo, Vázquez ingresó en el minuto 63 del encuentro, para disputar los 27 minutos finales del encuentro, sumado al tiempo de descuento. El Mudo asistió a Nicolás Fernández en el gol del 3-2 definitivo.

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