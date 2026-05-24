Deben irse: los 10 jugadores de River que cumplieron un ciclo tras la final perdida ante Belgrano

En River, la ilusión de volver a gritar campeón y sumar así un nuevo título se convirtió, en cuestión de minutos, en una auténtica pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, el Millonario pasó de colocarse arriba en el marcador contra Belgrano, en la final del Torneo Apertura, a padecer el empate y la posterior victoria de los de Ricardo Zielinski. Sí, de tocar el trofeo con las manos a verse envuelto en una caída con sabor a papelón.

Es que River no estuvo a la altura de su historia, de su grandeza y de la exigencia de una final de este calibre. Se quedó con las manos vacías ante un conjunto con mucho menor capital y que jamás había gritado campeón en toda su historia. Le sirvió la celebración en bandeja, con errores que llegaron desde el banco de los suplentes con un Eduardo Coudet sin reacción, pero también con nombres propios carentes de jerarquía.

Hoy, River tiene un plantel plagado de jugadores que, en otro contexto, no serían ni suplentes. Hoy, River está saliendo a la cancha con los que, en otra época no muy lejana, eran suplentes de los suplentes o se encontraban relegados y cedidos en otros equipos de menor talla. Y ahí también hay responsabilidades varias de todos los que subestimaron la situación. Una situación que generó una peligrosa acumulación de tiempo sin títulos y una ausencia en la actual Copa Libertadores de América.

Durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico de River, el cual se extendió un año y medio, los de Núñez no ganaron absolutamente nada. Y, si bien el rumbo se enderezó levemente con la llegada de Coudet, el panorama siguió siendo deslucido. Se acumulan dos Superclásicos seguidos con derrota, ningún título y el equipo esperando a la última fecha de la fase de grupos para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La aparición de la escoba es sumamente necesaria. Haciéndonos a un costado de inoperancias varias de quienes toman las decisiones, la realidad indica que gran parte del plantel no puede seguir vistiendo una de las camisetas más pesadas del país, del continente y del planeta entero. Lisa y llanamente porque hay jugadores que están hechos para River, que tienen la calidad necesaria para jugar en River, y otros tantos que no. Y, de estos últimos, el Millonario tiene demasiados.

No es cuestión de paciencia, no pasa por los tiempos, no se explica con la necesidad de trabajo. No. River no tiene jerarquía. Por más que se espere, que se labure y que se redoble la apuesta con lo que hay, nada bueno puede hacerse presente en el horizonte. Y eso se explica de manera muy sencilla: con una nómina carente de cualidades para las ambiciones y las obligaciones naturales de River.

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River perdió la final del Apertura. (Foto: Getty)

Los jugadores que cumplieron un ciclo en River