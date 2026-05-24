Yael Falcón Pérez rompió el silencio y habló del penal que le cobró a Belgrano ante River: “Era una decisión crucial”

El árbitro aseguró que vio "un movimiento adicional" de Rivero y explicó qué fue lo que le reclamaron los jugadores del Millonario.

Yael Falcón Pérez tomó la palabra después de la victoria de Belgrano sobre River. El árbitro dio explicaciones sobre el penal que sancionó por mano de Lautaro Rivero a instancias del VAR, que terminó dándole el empate al Pirata, que minutos después terminó en triunfo por 3 a 2.

“En el momento lo que veo que está cerrando el cuerpo y que no era una mano sancionable, pero cuando la voy a ver por cámara, ahí observo el movimiento adicional que hace Lautaro (Rivero) bajando la mano. Por eso es sancionable”, declaró el juez en Radio La Red.

Y continuó: “Obviamente, lleva un tiempo porque vos tenés que analizarlo, son muchas jugadas, son muchas repeticiones. Era una decisión crucial y necesitaba tomar la decisión correcta y creo que es lo que llegamos“.

“Lo que me protestaban o lo que querían saber era por el tema de lo que había tardado. Yo les dije que era una decisión muy fuerte en el partido y necesitaba tomarme mi tiempo para terminar tomando la decisión correcta“, cerró.

Además, el árbitro respondió acerca del tumulto del final y los reclamos de la gente de River: “Lo que informe va a ser lo que pasó en el partido, nada ajeno. Eso después se informará en el Tribunal de Disciplina“.

🗣️ Yael Falcón Pérez en EXCLUSIVA por @radiolared : "Primero no me pareció, pero al verlo en cámara, veo el movimiento adicional que hace Rivero y ahí es sancionable" pic.twitter.com/fFWlezZSgY — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 24, 2026

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Qué dice el reglamento sobre el penal para Belgrano

La normativa también aclara que un jugador asume el riesgo de cometer infracción cuando coloca su brazo en una posición que no puede justificarse naturalmente por el movimiento de la jugada. Bajo esa interpretación, el VAR entendió que Rivero desplazó el brazo izquierdo hacia la trayectoria de la pelota y recomendó la revisión.

Más allá de eso, la jugada dejó debate abierto porque también existió una distancia muy corta entre el remate de Fernández y el contacto con el brazo, un aspecto que muchas veces suele contemplarse dentro de este tipo de acciones de interpretación arbitral.