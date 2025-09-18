Ganó 43 títulos en su carrera, jugó en Barcelona con Messi y posó con la camiseta de Boca

Por su historia y símbolos emblemáticos como La Bombonera, Boca Juniors supo posicionarse como un club reconocido a nivel mundial. A menudo, figuras del fútbol confiesan que sueñan con vestir la azul y oro en algún tramo de su carrera y Dani Alves es uno de ellos.

El exfutbolista brasileño destacó su cariño por el Xeneize en el pasado y, este jueves, volvió a mostrarlo a través de un particular video. El exjugador de clubes como Barcelona, Juventus y Paris Saint-Germain se calzó la azul y soñó con su arribo a Boca.

Ya retirado, Dani Alves emuló lo que hubiese sido una presentación como refuerzo del club de la Ribera. El brasileño se mostró feliz con aquellos colores, golpeó su pecho a la altura del escudo e incluso se animó a cantar el clásico “Dale, dale Boca”.

Cabe recordar que el dos veces campeón de la Copa América está retirado luego de un fugaz paso por Pumas. Durante su estadía en la Liga MX fue denunciado por violación, cargo por el que se declaró culpable y por el que pasó 14 meses en prisión. Este año fue absuelto.

Con 43 títulos en su haber, el nacido en Bahía hace 42 años se posiciona como el segundo futbolista más ganador de la historia. Precisamente, el único que lo supera es Lionel Messi, con quién compartió plantel en Barcelona. El astro argentino acumula 46 y continúa activo, por lo que la cifra podría aumentar.

La absolución de Dani Alves

Dani Alves había sido condenado el 22 de abril de 2024 a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Al mes siguiente, tras pagar una fianza de un millón de euros, logró recibir la libertad condicional.

No obstante, la causa siguió siendo investigada hasta que la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que la joven denunciante tiene “insuficiencias probatorias” para mantener la pena sobre Dani Alves. Cabe destacar que la fiscalía pedía que la pena ascienda a 9 años de prisión, mientras que la acusación quería que sea de doce años.

