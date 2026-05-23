El arquero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y está recuperándose de una fractura incompleta del peroné de su pierna izquierda, en febrero.

Newell’s Old Boys tuvo un semestre para el olvido. No solo el nivel deportivo fue en capa caída, sino que también lo afectaron los problemas dirigenciales. Y como si fuese poco, en medio de toda la mala sangra que se hicieron los hinchas, se produjo la lesión de Gabriel Arias.

El arquero neuquino nacionalizado chileno, que llegó con el pase en su poder luego de siete temporadas en Racing, en la derrota 2-0 ante Estudiantes de La Plata, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026, sufrió una fractura incompleta del peroné de su pierna izquierda y su recuperación le demandaría cuatro meses, aproximadamente.

Debido a que se originó en febrero, para mitad de año ya estaría nuevamente trabajando a la par de sus compañeros. Pero existe la posibilidad de que no ocurra, ya que desde la dirigencia leprosa, según reportó el diario rosarino La Capital, están evaluando rescindir el contrato de Gaviota. Pero de hacerlo, se exponen a una demanda judicial.

El arquero de 38 años, a menos de que esté de acuerdo en la interrumpción del contrato con Newell’s y lleguen a buen puerto con las charlas para rescindirlo por la postura de ambas partes, puede llevar adelante un juicio contra la institución por abandono de persona. Esto sucede cuando el club corta el vínculo contractual cuando el futbolista se encuentra en plena recuperación de una lesión.

Gabriel Arias, arquero de Newell’s. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Más allá de Gabriel Arias, el futuro de Frank Darío Kudelka

A lo largo de las últimas horas, y después de lo que fue la goleada que sufrió Talleres en la Copa Argentina, a manos de Atlético Tucumán y que lo dejó afuera del certamen, generó que Andrés Fassi pensara en el actual entrenador de Newell’s para reemplazar a Carlos Tevez.

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Luego de la salida del Apache, de forma interina, fue Ezequiel Carboni quien se hizo cargo de la T. Pero ante los rumores de una posible salida, la misma fuente que reportó el deseo de la dirigencia de Newell’s por interrumpir el vínculo de Gabriel Arias, aseguró que “la Comisión Directiva se comunicó con el técnico quien le confirmó la continuidad en el banco rojinegro”. De esta manera, Kudelka continuará en la Lepra.

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