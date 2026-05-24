Boca hoy: se lesionó Merentiel, la vuelta de Saracchi y el posible XI contra U. Católica

Boca se prepara para uno de los partidos más importantes del semestre, ya que se jugará la clasificación a octavos de la Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile. En el medio, se desgarró Miguel Merentiel y Úbeda piensa en una formación con una delantera inédita.

Se desgarró Merentiel

Lo que hasta el viernes era una incógnita, este sábado tuvo la peor de las noticias para el mundo Boca: se lesionó Miguel Merentiel y no podrá decir presente en el partido del jueves 28 de mayo, donde los dirigidos por Claudio Úbeda tendrán que enfrentar a Universidad Católica, bajo el marco de la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores.

El delantero uruguayo abandonó la práctica por una molestia física y encendió las alarmas. Si bien tenían que esperar a los chequeos médicos, los cuales se hicieron este sábado, el panorama era alentador por lo que el futbolista le había indicado al cuerpo técnico. Pero la percepción de Merentiel falló.

El equipo inédito que prepara Úbeda

El próximo jueves, Boca recibe a Universidad Católica por la sexta y última fecha de la fase de grupos, en la que se juega la clasificación o la eliminación de la Copa Libertadores 2026. Con ese partido en la mira, este sábado se lesionó Miguel Merentiel, lo que obligó a cambiar los planes de Claudio Úbeda, que ya planifica lo que será la formación que estará desde el arranque.

Cabe recordar que el Xeneize está obligado a ganar frente al elenco trasandino, ya que el empate o la derrota significa quedar afuera del certamen más importante del continente. Sin embargo, vale resaltar que pasaría a la Copa Sudamericana para disputar los dieciseisavos de final contra alguno de los segundos de una zona de dicha competición de segundo orden en la región.

Marcelo Saracchi volverá a Boca tras el Mundial 2026

Una de las caras “nuevas” que tendrá Boca una vez finalizado el semestre será la de Marcelo Saracchi. El lateral izquierdo salió campeón en Celtic, pero cumplirá su préstamo el 30 de junio, día en el que espera estar disputando el Mundial 2026 bajo las órdenes de Marcelo Bielsa.

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La cesión deja un saldo de 27 partidos para el lateral izquierdo uruguayo con el conjunto escocés. Ahora será cuestión de ver si el club decide comprar su pase o evaluar su futuro en su regreso a Boca. Saracchi tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre del 2027.

Los ex Boca que buscarán amargar a River

Se define al primer campeón de la temporada del fútbol argentino. En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River y Belgrano se enfrentan por la final del Torneo Apertura para definir quién se quedará con el título, así como también con el boleto a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

En lo que será su primera final en la máxima categoría del fútbol argentino, el Pirata cordobés cuenta con tres ex futbolistas de Boca en su plantel, que no solo buscarán darle la máxima alegría a la institución, sino que también tendrán un encuentro especial ante el clásico rival del Xeneize.